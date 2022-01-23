不用一直打了！輝瑞研發新疫苗　「一年1針」可覆蓋所有變種病毒

▲博爾拉透露，輝瑞正在研發一種1年只需打1次，且能覆蓋所有新冠變種的新疫苗，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國輝瑞藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）22日表示，輝瑞的目標是生產一種可以覆蓋所有新冠變種的疫苗，好讓人們每年只需要接種1劑新冠疫苗即可，因為這比頻繁地施打加強劑更好。他也預測，世界將在「幾個月內」恢復到幾乎正常的狀態。

綜合路透社與《以色列時報》報導，輝瑞（BNT）疫苗已被證實可有效預防Omicron病毒所帶來的重症和死亡風險，不過在預防Omicron傳播方面的效果則較差。博爾拉透露，有鑑於此，輝瑞最近正積極研發一種可覆蓋所有新冠變種的疫苗，好讓人們每年只需要接種1劑新冠疫苗即可。

他22日在接受以色列N12新聞的採訪時提到，每4到5個月就讓民眾定期施打一劑新冠加強劑「不是一個好情況」，而輝瑞將接種時間訂在一年一次，是因為「這會比較容易說服人們定期打疫苗，而且人們也更容易記住接種的時間」。

博爾拉補充，「從公衛領域的角度來看，輝瑞的新疫苗會是一個更理想的情況，它既能幫助我們抵禦Omicron，也能覆蓋其他變種病毒」，「我們或許無法完全消除新冠，而這種病毒也會在未來幾年持續傳播，但隨著疫苗的普及與人們接受加強劑接種，我相信我們應該能在幾個月內恢復到幾乎正常的生活」。

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