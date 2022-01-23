台灣也許撐到「這時間」　醫：疫情就過去

記者陳俊宏／綜合報導

北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇今天（23日）表示，台灣疫情擴散從現在算，「也許我們可以撐到2月中之後就過去，但是那也要運氣夠好，重要的是你還是要把三劑的疫苗打完。」

姜冠宇在臉書指出，英國統計出來，Omicron死亡率還是比流感略高，即便有條件共存，成本還是很高的；但隨著變異，這次Omicron似乎在很多地方，如南非、英國、加拿大、美國東北都有表現出來個Omicron Wall（確診數噴出如一堵高牆），陡升之後就陡降、抖音式趨緩了。

姜冠宇說，大概是一下子把可以感染的人都感染完了，很多地區前後大概4周，但美國也有些地方似乎也未必如此，「台灣疫情擴散從現在算，也許我們可以撐到2月中之後就過去，但是那也要運氣夠好。」

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.10%、第2劑73.40%、基礎加強劑接種率0.60%、追加劑接種率15.20%。（圖／記者呂佳賢攝）

姜冠宇提醒，重要的是你還是要把三劑的疫苗打完，不然看二劑相對有效性的衰退，不論何時都是永久風險，二劑都還沒打完的也更要積極點囉。

Omicron侵台，22日確診數創下今年最高，一口氣新增本土82例。本土疫情多點爆發、南北齊燒，指揮中心宣布五大措施，包含雙鐵客運禁止飲食、餐廳嚴格落實實聯制等。