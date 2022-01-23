　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京1確診者28地打工尋子　「最辛苦的中國人」兒子被指成浮屍

▲▼ 岳榮顯。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲尋人啟示。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京19日公佈一名確診者足跡，患者岳榮顯18天輾轉28個地方做臨時工，而背後原因是為了找尋失蹤的兒子同時上訪，他也被稱是「流調中最辛苦的中國人」。警方近日通報，經DNA比對一具腐化男屍後，確定是其子岳躍仝，但岳榮顯反駁稱警方說詞反覆，且拒絕出示鑑定報告，已請北京律師維權。

據《中國新聞週刊》報導，岳榮顯在北京打工最主要的原因，是尋找自己的兒子岳躍仝。19歲的長子2019年8月12日在客運站候車廳失聯，至今杳無音信，因為兒子性格比較內向，他很擔心兒子被傳銷組織控制。

兒子失聯後，岳榮顯便踏上打工尋子之路，這2年都是在一邊找兒子一邊打工，因為地點不固定，所以才有了18天更換28個工作地點的行蹤足跡。因家境貧窮且一個人要養6口人，他在找兒子的同時也要沒日沒夜地工作，「我這家庭，一個月沒有一萬多塊錢根本養不起。」

岳榮顯的故事令人動容，被大陸官媒稱為「流調中最辛苦的中國人」。他受訪時表示，兒子走失時他曾向當地派出所報警，但警方拖了2個月才立案；去年10月警方要他去認屍，「這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子。」

山東威海警方21日發布通報，指2020年8月26日在當地水塘發現一具高度腐敗屍體，經與岳榮顯夫婦DNA比對，確定為岳榮顯失蹤兒子岳躍仝，但岳榮顯夫婦不接受該DNA鑑定結果，現遺體存放殯儀館未火化。2021年以來，岳氏夫婦先後到有關部門提出尋人訴求，公安多次解釋安撫，但二人拒絕接受。

對此岳榮顯夫婦回應稱，曾要求查看DNA鑑定結果，但被警方拒絕，也曾要求自行進行DNA鑑定，同樣遭拒，「DNA做了，但報告從來沒見過，要是是我兒子我早就認了，何必到北京幹活找孩子。」

岳榮顯表示，「我兒子是1.74米的身高，穿的是44、45碼的大鞋；這個人身材矮小，穿的是38碼的鞋；我兒子是長臉，他是圓頭，一看就不是；我兒子很瘦，他很胖，看上去有30多歲，是一個成年人，我兒子當年19歲，還長不成個兒。」

對此，山東威海公安局此前表示，正在調查此事。山東省公安廳也表示高度關注此事，正督促威海市局加快核查。香港《明報》指出，岳榮顯已找到曾代理過操場埋屍案的律師周兆成，打算等隔離結束後，聘請他處理尋子及與警方溝通的法律事宜。

岳榮顯曾表示，「我找孩子，到現在花了好幾萬。打工都是打零工，賺了錢就找孩子，沒錢了就打工。我努力，就是為了把孩子找回來。我辛苦一點，就算把命搭到裡面，也要把孩子找回來。」目前，「流調中最辛苦的中國人」相關微博話題已被刪除。

▼ 兒子照片。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼ 岳榮顯。（圖／翻攝自澎湃新聞）

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
Omicron潛伏期僅3天！　沒打疫苗重症率高
LIVE／春節前疫情南北齊發！　蘇貞昌赴指揮中心
學測數B考完！　答案跟預估五標看這邊
快訊／桃園再增「3校+1補習班」停課！　健行科大、同德國小入
快訊／桃園23處足跡曝！南崁菜市場、中壢火車站、好市多
快訊／蘆洲爆確診！　衛生局火速疫調
快訊／高雄確診女曾到派出所　5警PCR出爐
礁溪五星溫泉飯店爆確診！員工、房客千人大篩檢
快訊／中彰大橋嚴重車禍！　休旅車「夾成鐵餅」
獨／直擊集中檢疫所！驚見移工「開門聊天」到處晃、唱歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京本土+9例　餐廳爆群聚累計11人確診　

爸爸在家放煙火　害3歲女兒住進ICU

北京1確診者28地打工尋子　「最辛苦的中國人」兒子被指成浮屍

大陸本土新增19例　國務院整治「粗暴式防疫」禁層層加碼

17歲男「賣腎買iPhone」10年後現況曝！　重殘臥床恐要換腎

香港逸葵樓「爆破百陽性」　疑「清潔工散播各層」2700人原地隔離

美方宣布制裁大陸3家軍工企業　陸商務部：將採取必要措施

福建：「與金馬通電」項目已開工　通氣、通橋展開先行論證

3正妹都戀上暖男「以為遇到愛」…傻傻獻身慘被榨乾　結局超展開

港大研究：全球疫苗策略令新冠病毒弱化　有望成為普通感冒

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

北京本土+9例　餐廳爆群聚累計11人確診　

爸爸在家放煙火　害3歲女兒住進ICU

北京1確診者28地打工尋子　「最辛苦的中國人」兒子被指成浮屍

大陸本土新增19例　國務院整治「粗暴式防疫」禁層層加碼

17歲男「賣腎買iPhone」10年後現況曝！　重殘臥床恐要換腎

香港逸葵樓「爆破百陽性」　疑「清潔工散播各層」2700人原地隔離

美方宣布制裁大陸3家軍工企業　陸商務部：將採取必要措施

福建：「與金馬通電」項目已開工　通氣、通橋展開先行論證

3正妹都戀上暖男「以為遇到愛」…傻傻獻身慘被榨乾　結局超展開

港大研究：全球疫苗策略令新冠病毒弱化　有望成為普通感冒

快訊／男團iKON感冒症狀驗出PCR陽性！「6中3」一半確診

疫苗試驗就靠牠！美貨車載100實驗猴出車禍　4隻暴走大逃亡

目睹9歲女童丟廚餘　食堂員工秒撈出「強迫吃光」！家長氣炸投訴

調皮貓慢動作示範打哥哥　柯基「無奈→眼神死」回頭跟媽告狀

LIVE／春節前疫情南北齊發！宜蘭也爆確診　蘇貞昌赴指揮中心

台股封關行情有戲？法人曝這大咖是關鍵

學測數B考完！題目、答案跟預估五標看這邊

Omicron潛伏期僅3天！紐時：沒打疫苗重症率高　突破性感染才輕症

樓下鄰居太敏感「狂投訴腳步聲」！他無奈求救：地板鋪海綿可以嗎

紐西蘭百人婚宴驚爆Omicron！疫情紅色警戒　總理阿爾登婚禮取消

大陸熱門新聞

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

百萬小蘿莉網紅得絕症！將退化成嬰兒媽淚曝近況

她守貞5年初夜沒流血被老公嫌！醫看傻：根本沒破

炸雞店廁所泡肉　業者：我也在吃

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

千萬富豪流落深圳街頭拾荒 「年輕賺錢不顧家」前妻拒絕接他回鄉

300萬人口城市全年GDP增速0％ 省委書記放話：已退無可退

陸本土+19　國務院整治「一刀切」

3女都戀上暖男以為遇到愛　傻傻獻身慘被榨乾

「最辛苦的中國人」兒子變浮屍

音樂系正妹表演長裙滑下來！一吸氣狂掉險洩春光

新娘慘遭當眾掀衣摸胸！變態男賓客群上

爸爸在家放煙火　害3歲女兒住進ICU

陸商人「鴨子當鵝賣」在頭頂注射填充物

更多熱門

相關新聞

13歲運動少女打完疫苗腎衰竭！每週洗腎3次

13歲運動少女打完疫苗腎衰竭！每週洗腎3次

泰國一名13歲運動少女在接種疫苗後，出現身體疲勞與氣喘等症狀，四肢也開始陸續腫脹，然而在求醫過程中，她也曾經轉送多家醫院，直到最後終於在清邁一家醫院接受治療，但卻因為病情太過嚴重，引發為腎功能衰竭。如今她雖然救回一命，卻每週都要到醫院洗腎2至3次，讓未來想要成為運動員的她，徹底夢碎。

衛報：台灣確診暴增對農曆春節造成威脅

衛報：台灣確診暴增對農曆春節造成威脅

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

比南非早4天！CDC：紐約11月中就有Omicron

比南非早4天！CDC：紐約11月中就有Omicron

Omicron症狀輕？日本重症者「狂飆8倍」

Omicron症狀輕？日本重症者「狂飆8倍」

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情北京疫情

讀者迴響

熱門新聞

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事「升四級也沒用」

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

「6步驟」內用防感染　醫喊別動桌上這東西

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

更多

最夯影音

更多
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面