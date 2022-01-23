北京1確診者28地打工尋子　「最辛苦的中國人」兒子被指成浮屍

▲尋人啟示。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京19日公佈一名確診者足跡，患者岳榮顯18天輾轉28個地方做臨時工，而背後原因是為了找尋失蹤的兒子同時上訪，他也被稱是「流調中最辛苦的中國人」。警方近日通報，經DNA比對一具腐化男屍後，確定是其子岳躍仝，但岳榮顯反駁稱警方說詞反覆，且拒絕出示鑑定報告，已請北京律師維權。

據《中國新聞週刊》報導，岳榮顯在北京打工最主要的原因，是尋找自己的兒子岳躍仝。19歲的長子2019年8月12日在客運站候車廳失聯，至今杳無音信，因為兒子性格比較內向，他很擔心兒子被傳銷組織控制。

兒子失聯後，岳榮顯便踏上打工尋子之路，這2年都是在一邊找兒子一邊打工，因為地點不固定，所以才有了18天更換28個工作地點的行蹤足跡。因家境貧窮且一個人要養6口人，他在找兒子的同時也要沒日沒夜地工作，「我這家庭，一個月沒有一萬多塊錢根本養不起。」

岳榮顯的故事令人動容，被大陸官媒稱為「流調中最辛苦的中國人」。他受訪時表示，兒子走失時他曾向當地派出所報警，但警方拖了2個月才立案；去年10月警方要他去認屍，「這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子。」

山東威海警方21日發布通報，指2020年8月26日在當地水塘發現一具高度腐敗屍體，經與岳榮顯夫婦DNA比對，確定為岳榮顯失蹤兒子岳躍仝，但岳榮顯夫婦不接受該DNA鑑定結果，現遺體存放殯儀館未火化。2021年以來，岳氏夫婦先後到有關部門提出尋人訴求，公安多次解釋安撫，但二人拒絕接受。

對此岳榮顯夫婦回應稱，曾要求查看DNA鑑定結果，但被警方拒絕，也曾要求自行進行DNA鑑定，同樣遭拒，「DNA做了，但報告從來沒見過，要是是我兒子我早就認了，何必到北京幹活找孩子。」

岳榮顯表示，「我兒子是1.74米的身高，穿的是44、45碼的大鞋；這個人身材矮小，穿的是38碼的鞋；我兒子是長臉，他是圓頭，一看就不是；我兒子很瘦，他很胖，看上去有30多歲，是一個成年人，我兒子當年19歲，還長不成個兒。」

對此，山東威海公安局此前表示，正在調查此事。山東省公安廳也表示高度關注此事，正督促威海市局加快核查。香港《明報》指出，岳榮顯已找到曾代理過操場埋屍案的律師周兆成，打算等隔離結束後，聘請他處理尋子及與警方溝通的法律事宜。

岳榮顯曾表示，「我找孩子，到現在花了好幾萬。打工都是打零工，賺了錢就找孩子，沒錢了就打工。我努力，就是為了把孩子找回來。我辛苦一點，就算把命搭到裡面，也要把孩子找回來。」目前，「流調中最辛苦的中國人」相關微博話題已被刪除。

▼ 兒子照片。（圖／翻攝自澎湃新聞）