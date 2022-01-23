比南非早4天！CDC：紐約廢水「11月中旬」就出現Omicron

▲美國CDC發現，紐約廢水出現Omicron病毒的時間比南非通報的時間早了4天。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）最近宣布，早在南非通報首宗Omicron病例的前4天，紐約市的廢水就已存在相關病毒，顯示Omicron出現在美國的時間早於南非，而且病毒傳播的範圍比早期臨床實驗顯示的更為廣泛，讓Omicron的現蹤時間軸出現大變化。

綜合美媒報導，紐約市環保局對每週從14個下水道收集到的樣本進行測序後，於11月21日的樣本中，發現了12個與Omicron相關的病毒，顯示紐約早在南非科學家於2021年11月25日首次通報發現新病毒前，就有人感染了Omicron，這也比美國在12月1日通報首宗Omicron病例的時間早了10天。

此外，在距離紐約數千公里以外的加州和德州，研究人員也從11月下旬的廢水樣本中，發現了Omicron的蹤影，顯示Omicron當時在美國的傳播範圍比人們所知的更為廣泛，也讓CDC國家廢水監測系統對廢水監測作為病毒傳播的早期預警更有信心。

然而有科學家認為，由於廢水中的病毒是碎片化的，雖然研究人員檢測到了Omicron病毒的突變，但這一發現並不能證明它們都存在於同一基因組中，因此廢水中的變異追蹤數據可能無法確認特定變種病毒的存在。

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