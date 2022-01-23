台灣確診病例暴增！　《衛報》示警：恐對農曆春節造成威脅

▲過去以「清零」為防疫目標的台灣，近日新冠疫情再度爆發，此為示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

過去以「清零」為防疫目標的台灣，近日新冠疫情再度爆發，也引發國際媒體關注，英國《衛報》就提到，台灣確診病例不斷增加，可能會對下星期開始的農曆春節連假造成威脅。

《衛報》提到，台灣在22日一口氣新增82例確診，包含21日在桃園工廠檢測出的63例，其中大部分是外籍移工。此外，台灣對邊境始終保持嚴格管制，入境者必須接受14天隔離，再自主管理7天，同時進行多項檢測，儘管旅客上機前都有出示陰性證明，但隨著Omicron病毒襲捲全球，台灣仍在機場驗出大量確診病例。

報導指出，台灣在過去實施清零策略，雖然並非正式政策，但這也使得台灣在過去兩年的疫情中，相對沒有出現大規模疫情，最近一次是在去年5月的Delta病毒爆發，當時感染了數千人，且有800多人因此病歿。不過，目前每日新增的病例遠低於去年，所以大多數人的生活模式依舊如常。

台灣確診病例不斷增加，可能會對即將在下星期開始的農曆春節連假造成威脅，提高病毒傳播的風險，當局也因此祭出多項限制措施，但現階段尚未提高防疫等級。

在過去幾個月中，台灣的疫苗接種率大幅提高，《路透》指出，台灣有超過70％的人已經接種兩劑疫苗，屢傳出疫情的外籍移工族群，政府也表示兩劑疫苗的施打率已達73％。目前台灣也正加速施打第三劑加強針，現階段施打率約在15％。

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