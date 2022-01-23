13歲少女打完疫苗腎衰竭！每週洗腎3次...運動員夢碎

▲泰國一名少女疑似因為施打疫苗引發副作用。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

泰國一名13歲運動少女在接種疫苗後，出現身體疲勞與氣喘等症狀，四肢也開始陸續腫脹，然而在求醫過程中，她也曾經轉送多家醫院，直到最後終於在清邁一家醫院接受治療，但卻因為病情太過嚴重，引發為腎功能衰竭。如今她雖然救回一命，卻每週都要到醫院洗腎2至3次，讓未來想要成為運動員的她，徹底夢碎。

根據泰媒報導，一名就讀於國中一年級的13歲女學生詩妮樂2021年11月在校方安排下，接種了首劑輝瑞疫苗，當時也沒有出現任何副作用，因此同年12月17日，她又接種了第2劑輝瑞疫苗。沒想到在接種第2劑的10幾天後，詩妮樂卻突然出現疲勞與氣喘等症狀。

詩妮樂因為家住在山區，距離學校有20公里遠，因此她一直都住在學校宿舍內。校長表示，詩妮樂出現疲勞等症狀後，四肢也開始腫脹，校方隨後也將她送往衛生中心檢查，後來又轉送多間醫院，直到最後被送到清邁一間醫院的急診室。

詩妮樂經過搶救後，順利救回一條命，但是腎功能卻出現不可逆的損傷，也就是腎衰竭，如今的她每週都必須要到醫院洗腎2至3次。校方表示，詩妮樂一直都是住在學校宿舍，而她自己也在接種完疫苗後，感受到身體的「明顯變化」，因此她與家人都堅信問題是「出在疫苗」，並認為會引發腎衰竭都是疫苗的副作用。

詩妮樂是一名運動員，平時身體狀況穩定，沒想到卻在施打疫苗後出現腎衰竭，而她未來想要成為運動員的目標也因此夢碎。

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