　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批數位健康證明放「黨國徽」　網反嗆王婉諭：兩個不一樣

▲▼時代力量立委王婉諭透過臉書貼出健康證明圖卡。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

▲時代力量立委王婉諭透過臉書貼出健康證明圖卡。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

中央流行疫情指揮中心為因應疫情，於21日公布可記錄疫苗接種狀況、出入特定場所的「數位新冠病毒健康證明」，未料其封面卻使用外型近似於國民黨黨徽的國徽，引起各界熱議。時代力量立委王婉諭21日批評，她無法接受「數位新冠病毒健康證明」使用外觀與國民黨徽相差無幾的國徽，「放上大大的『黨國徽』？原因跟意義到底是什麼？」。不過，這也讓網友反嗆打槍，直指「跟新護照同形式，讓妳接下來出國比較方便，這樣不好嗎？」

王婉諭臉書表示，昨天指揮中心終於宣布，開放使用數位新冠病毒健康證明，以供部分場所出入使用。對於這項時代力量去年就倡議的政策，方向上我們是支持的。

但針對「數位新冠病毒健康證明」的外型，王婉諭則批評，不過，今天看到數位證明本人後，實在讓我傻眼。「上頭大大的國徽（黨徽？），是怎麼回事？」。她也貼出「數位新冠病毒健康證明」的照片，其中可見封面使用了大面積的「青天白日」國徽。

王婉諭質疑，就算先不討論整個證明的美感問題好了，在之前的護照爭議中，大家明明就已經抱怨過「黨國徽」了。「我實在不明白，為何行政部門如今又要在數位疫苗證明上，放上大大的『黨國徽』？原因跟意義到底是什麼？」。

但卻有部份網友不認同王婉諭的看法表示，「國徽是國徽，黨徽是黨徽，兩個不一樣哦」、「不是跟護照一樣嗎？」、「就國徽阿，難道要放中華台北的隊徽嗎？」，有網友則覺得不如直接放上國旗。

中華民國國徽與中國國民黨黨徽由於太過雷同，一直以來容易造成混淆，王婉諭在被網友反嗆之後也回應，已提案修正《中華民國國徽國旗法》要來修改國徽。

國徽與黨徽雖然兩者外型相似，但實際上圖案還是有著細微的差異，差異點就在12道光芒，中華民國的國徽白日光芒較短、尖端未與邊框貼齊，而國民黨黨徽的白日光芒較長，尖端貼齊邊框。

▼國徽（青天白日徽）、國民黨黨徽。（合成圖／維基百科）

▲▼國徽（青天白日徽）、國民黨黨徽。（合成圖／維基百科）

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
又有居檢者落跑！新北男「去台中找朋友」　挨罰60萬
遺體偷放儲藏室「讓70萬人喝洗屍水」　違法殯葬業者沒在怕還漲
孩子剛出生　夫突坦白「想娶有錢人」逼她離婚
快訊／有確診者足跡！健身工廠三多廠緊急閉店清消
高雄染疫爸「就診30分鐘傳3人」　診所足跡不公布原因曝
通勤3小時！37K妹「醒來就是工作」茫然了　魔鬼日程嚇壞網
快訊／新北市府員工快篩陽性　PCR結果出爐
高雄港確診維修員「沒刷實聯制」就上船　航港局開罰了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

又有居檢者落跑！新北男未返家檢疫「跑台中找朋友」　挨罰60萬

快訊／新北市府員工快篩陽性辦公室急清消　PCR結果出爐

傳美建議立陶宛「台灣代表處」更名　外交部：民主國家反制威權

國際單日420萬人確診　蘇貞昌：努力清零「也不排除跟病毒共存」

法務部擋酒駕致死刑度提高？　江啟臣批蘇貞昌：說一套、做一套

批數位健康證明放「黨國徽」　網反嗆王婉諭：兩個不一樣

中油放任外包商成慣老闆？　洪申翰曝：拒付資遣費、法定薪資待遇

案例激增「疫調密密麻麻」　柯文哲：怎麼做？只能抓頭說我不知道

蔡適應賀年曬愛犬Tony　限量虎年「福袋」好萌

快訊／柯文哲挺維持二級　曝2點疫情不會驟升「就讓它慢慢感染」

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

開車4小時南下迎接蒜頭接班狗　媽見「相似眼神」淚：跟我回家

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

又有居檢者落跑！新北男未返家檢疫「跑台中找朋友」　挨罰60萬

快訊／新北市府員工快篩陽性辦公室急清消　PCR結果出爐

傳美建議立陶宛「台灣代表處」更名　外交部：民主國家反制威權

國際單日420萬人確診　蘇貞昌：努力清零「也不排除跟病毒共存」

法務部擋酒駕致死刑度提高？　江啟臣批蘇貞昌：說一套、做一套

批數位健康證明放「黨國徽」　網反嗆王婉諭：兩個不一樣

中油放任外包商成慣老闆？　洪申翰曝：拒付資遣費、法定薪資待遇

案例激增「疫調密密麻麻」　柯文哲：怎麼做？只能抓頭說我不知道

蔡適應賀年曬愛犬Tony　限量虎年「福袋」好萌

快訊／柯文哲挺維持二級　曝2點疫情不會驟升「就讓它慢慢感染」

又有居檢者落跑！新北男未返家檢疫「跑台中找朋友」　挨罰60萬

戰車軍演上馬路　路邊自小客遭擦撞多處毀損

遺體偷放儲藏室讓70萬人喝洗屍水　違法殯葬業者沒在怕還漲價

中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列　嚴重違反「一中原則」

林進一站起「突重摔扭傷」！監視器錄下慘痛瞬間：意外就這樣發生

萬泰科2021年營收達76億、年增57%　不辦尾牙、年終比去年多

大坂直美搶10吞敗！遭世界60美國新星逆轉　澳網衛冕之旅終結

孩子剛出生！夫突坦白「想娶有錢人」逼離婚　她討贍養費婆婆怒了

快訊／有確診者足跡！健身工廠三多廠閉廠清消　22日恢復營業

桃園警消防疫任務吃重　議長邱奕勝：今年春安慰勞金調高

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

閃亮登場！柯文哲帶美少女戰士權杖搭公車

快訊／微風信義、饗饗信義店有確診足跡

快訊／東吳確診學生已打兩劑BNT　曾到遠百寶慶店、春水堂中正店

快訊／北市爆新確診！石牌國中學生家人染疫

快訊／柯文哲挺維持二級　「就讓它慢慢感染」

超夯！　這款悠遊卡15分鐘賣「1萬支」

桃園西堤群聚案燒向台北！染疫客確診就醫　傳染給看病嬤

「潘茹玉」居家檢疫失聯　北市民政局重罰60萬

快訊／北市75歲嬤確診！兩孫子就讀北投國中、國小　採檢結果出爐

快訊／新北市府員工快篩陽性辦公室急清消　PCR結果出爐

曾去微整形診所！北市曝確診足跡

潘孟安當眾轟莊瑞雄、鍾佳濱助理下台

快訊／空軍今中午起停止打撈F-16V殘骸

石牌國中學生家人確診　明採檢400師生

更多熱門

相關新聞

數位新冠健康證明曝光　王婉諭因它傻眼驚呼

數位新冠健康證明曝光　王婉諭因它傻眼驚呼

國內版數位新冠病毒健康證明，21日上午8時起開放民眾申請使用。不過，時代力量立委王婉諭透過臉書貼出健康證明圖卡，大呼「實在讓我傻眼，上頭大大的黨國徽，是怎麼回事？」她質疑，行政部門在上面放上大大的黨國徽原因跟意義到底是什麼？

苗栗坤輿掩埋場爭議　時力爆：國營事業淪黑金掩埋場幫兇

苗栗坤輿掩埋場爭議　時力爆：國營事業淪黑金掩埋場幫兇

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

聲援苗栗坤輿掩埋場抗爭　邱顯智：近百黑衣人集結叫囂

聲援苗栗坤輿掩埋場抗爭　邱顯智：近百黑衣人集結叫囂

金山小編過勞死家屬申請國賠　賴品妤將促修法

金山小編過勞死家屬申請國賠　賴品妤將促修法

關鍵字：

王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

ØZI親寫歌成功安撫Keanna！1手段網全服了

快訊／本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

曾沛慈才結婚…汪東城祝賀卻PO「曖昧親吻照」！

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

國軍坦克撞轎車　車主買咖啡見愛車毀損嚇壞

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴3600轟出門

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

快訊／高雄暴增10例！17處足跡曝

即／嘉義學測某考場驚傳學生墜樓　雙腿骨折意識模糊

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

更多

最夯影音

更多
客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面