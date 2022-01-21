批數位健康證明放「黨國徽」　網反嗆王婉諭：兩個不一樣

▲時代力量立委王婉諭透過臉書貼出健康證明圖卡。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

中央流行疫情指揮中心為因應疫情，於21日公布可記錄疫苗接種狀況、出入特定場所的「數位新冠病毒健康證明」，未料其封面卻使用外型近似於國民黨黨徽的國徽，引起各界熱議。時代力量立委王婉諭21日批評，她無法接受「數位新冠病毒健康證明」使用外觀與國民黨徽相差無幾的國徽，「放上大大的『黨國徽』？原因跟意義到底是什麼？」。不過，這也讓網友反嗆打槍，直指「跟新護照同形式，讓妳接下來出國比較方便，這樣不好嗎？」

王婉諭臉書表示，昨天指揮中心終於宣布，開放使用數位新冠病毒健康證明，以供部分場所出入使用。對於這項時代力量去年就倡議的政策，方向上我們是支持的。

但針對「數位新冠病毒健康證明」的外型，王婉諭則批評，不過，今天看到數位證明本人後，實在讓我傻眼。「上頭大大的國徽（黨徽？），是怎麼回事？」。她也貼出「數位新冠病毒健康證明」的照片，其中可見封面使用了大面積的「青天白日」國徽。

王婉諭質疑，就算先不討論整個證明的美感問題好了，在之前的護照爭議中，大家明明就已經抱怨過「黨國徽」了。「我實在不明白，為何行政部門如今又要在數位疫苗證明上，放上大大的『黨國徽』？原因跟意義到底是什麼？」。

但卻有部份網友不認同王婉諭的看法表示，「國徽是國徽，黨徽是黨徽，兩個不一樣哦」、「不是跟護照一樣嗎？」、「就國徽阿，難道要放中華台北的隊徽嗎？」，有網友則覺得不如直接放上國旗。

中華民國國徽與中國國民黨黨徽由於太過雷同，一直以來容易造成混淆，王婉諭在被網友反嗆之後也回應，已提案修正《中華民國國徽國旗法》要來修改國徽。

國徽與黨徽雖然兩者外型相似，但實際上圖案還是有著細微的差異，差異點就在12道光芒，中華民國的國徽白日光芒較短、尖端未與邊框貼齊，而國民黨黨徽的白日光芒較長，尖端貼齊邊框。

▼國徽（青天白日徽）、國民黨黨徽。（合成圖／維基百科）