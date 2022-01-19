　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

▲▼王婉諭寫給蔡英文的一封信。（圖／翻攝王婉諭臉書）

▲王婉諭寫給蔡英文的一封信。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者杜冠霖／台北報導

精神障礙者犯罪引發社會擔憂，立法院臨時會排入調整監護處分相關修法；預計刪除監護處分執行期間5年上限，立委王婉諭19日發表《給蔡總統的一封信》，信中提到對修法的四項疑慮，王表示，若將刑法中監護處分「五年期間上限」刪除，在沒有相關配套情況下，將來可能將精神障礙人士終身監禁，「我懇求您，可否為這失控的修法踩下煞車呢？」

王婉諭《給蔡總統的一封信》全文如下：

親愛的蔡總統：

在提筆寫這封信時，家裡的三個小朋友已熟睡。其實，直到現在我還是常常望著孩子們安睡的臉龐獨自失神，腦海中浮現小燈泡陽光燦爛的笑臉、好像隱約聽見她對我說「晚安」。那年3月28日發生的事件如同夢靨般在夜裡特別清晰，我對孩子無窮無盡的想念，充斥著每個日常時刻從未間斷。

我還記得，事發後一個多月的早晨，當時身為總統當選人的您，排除所有公務，特地來到我們家，您握著我和大經的手，聊了好久、好久。那天，您不像一個即將掌握國家大權的元首，而是一個鄰家的大姐，溫柔地關心我們這些日子的困境，懇切地聆聽我們的想法，您對小燈泡說，不會讓她白白犧牲，這個社會破了很多洞，您會盡全力把他們都補好。

我知道總統您公務繁忙，所以要寫這封信給您前，我猶豫了很久，但也或許您公務繁忙，沒有注意到法務部近日提出的法案，要將刑法中監護處分「五年期間上限」刪除，也就是說，在沒有其他《精神衛生法》的配套措施下，將來可能可以將精神障礙人士「終身監禁」。

我明白近期許多重大案件讓民眾恐懼，因此為了回應民意，司法院、法務部才提了這幾個法案，但是作為一個被害人家屬，我看見這個修法時，心中涼了一大截，不知道這些日子的努力到底算什麼？那份恐懼在這樣深深的夜裡再次鋪天蓋地而來。

我想非常直接地跟您說：「司法院、法務部完全搞錯方向了」。
我懇求您，可否為這失控的修法踩下煞車呢？

我記得那天您對我說「您的責任是永遠記得小燈泡，永遠記得台灣的父母在提心吊膽」。而我作為一位母親，想在這裡跟您說明，面對這樣的法案，我是如此提心吊膽：

1、我擔心。擔心這樣的修法會產生「反效果」，讓只犯輕罪的精神障礙者因為害怕遭到無止盡的監護處分，因此不敢說出自己患有精神疾病、不敢就醫，同時社會安全網也無法將他們接住，導致他們病情更惡化，那是不是就可能再有和我一樣的悲劇發生？

2、我擔心。擔心國家的司法、矯正單位是不是有足夠的能量去接住這些精神障礙者？我們都知道社會安全網是一張結合各部會全面的網，絕對不是一點、一線可以完成的。

3、我擔心。擔心那些精神障礙者的家屬或照顧者，面對沒有任何援助的社會環境下，已經長期感到非常無力了，如今這樣的修法儼然就像過去對待漢生病患(舊稱痲瘋病)一樣，「隔離起來眼不見為淨」的歧視政策，只會讓這些照護狀況更加嚴重，不止對精障者沒有好處，更可能導致照顧者或家屬們崩潰，導致更多社會問題產生。

4、我擔心。擔心現在的法案中監護處分轉銜制度訂得太過簡陋，如果我們沒有在一開始就明確規定轉銜會議程序、參與人員及社會復歸計畫書的效力，怎麼確保司法單位能夠穩穩地將精神障礙者轉銜讓社會安全網接住，我們是否可能漏接？如果不允許家屬或保護人參與轉銜，是否根本無從評估精神障礙者回到社區中面臨的困境與障礙，而可能在哪個環節出錯而產生悲劇？

這封信寫到這裡，我永遠不會忘記您來訪的那天，我們談到死刑、談到對無矯正可能的重刑犯是否終身監禁的問題，我記得您非常懇切地告訴我，「不得假釋的終身監禁仍然有許多人權上的疑慮」。我想跟您說，現在其實是一樣的情形。

無限期監護處分的修法，在我看來，更是充滿違憲疑慮的重大人權問題，這不應該是自詡為亞洲最先進人權國家的台灣應該有的立法模式。面對精神疾病患者，我們應該要做的，是增加社區支持的資源，而不是把資源全投入在會無限期剝奪人身自由的司法精神病院中。

有人問我，「明明是被害人家屬，為什麼要特地為了加害人而寫這封長長的信？」，也有人問我「這明明是個沒有選票的議題，為什麼要這樣大費周章？」

我想的其實很純粹也一如既往，「正是因為我是一位母親，正因為我真真切切懂得，只有讓社會更安全、環境更友善，我才能減除恐懼，所以我只想要在崗位上競競業業地推動有效的修法，我要的只是，用盡全力不讓下個悲劇發生。」

親愛的蔡總統，我仍記得那天早晨來到我家的您是如此懇切。我們能不能一起努力，示範給孩子們看，疏離或隔閡並不能解決根本問題，只會帶來更多歧視與惡性循環。

我們能不能一起更勇敢地面對問題的核心，鋪下綿綿密密的社會安全網，讓孩子們有安全長大的未來，不再有下個悲劇發生。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案
獨／被爆「婚內一夜情ØZI」　Keanna深夜回應了！
本土疫情延燒　12縣市校園措施一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

管碧玲讚他挺18歲公民權　「侯友宜路線隱然浮現！」

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

國民黨成功擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

紅燈就換車廂！北捷龍山寺站試辦「導引光條」　4色辨識人潮擁擠度

「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡　北市證實：桃園確診者到過

酒駕修法僅將累犯延五年　蔣萬安批：完全無法回應各界期待！

Kolas隨賴清德出訪宏都拉斯　自爆常被誤認「這三國」外國人

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

走斑馬線上...汽機車左轉未讓　直接過彎撞上！行人慘遭擊落

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

周杰倫曬昆凌「超凸懷孕照」！　認三度當爸：這最美好的禮物

去年差點分手SE7EN！李多海鏡頭前淚崩　約會被粉絲撞見…他直接甩手逃跑XD

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

管碧玲讚他挺18歲公民權　「侯友宜路線隱然浮現！」

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

國民黨成功擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

紅燈就換車廂！北捷龍山寺站試辦「導引光條」　4色辨識人潮擁擠度

「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡　北市證實：桃園確診者到過

酒駕修法僅將累犯延五年　蔣萬安批：完全無法回應各界期待！

Kolas隨賴清德出訪宏都拉斯　自爆常被誤認「這三國」外國人

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治…享年37歲

孟美岐沒被封殺？新作《我心飛揚》突衝熱搜…陸網狠酸：小三飛揚

日本「馬毛島」將興建軍事基地　居民反應兩極

Zuvio校園大專盃總決賽23日開打！電競不死鳥助陣炒熱冠軍氣氛

快訊／ØZI性愛片外流「沒提告」原因曝光！　警方揭偵辦最新進度

「挺喬帥」茲維列夫碰澳洲地主選手被噓爆　直落3勝出挺進32強

李沃牆／大陸打房兩難：一管就死一放就亂

日本20歲鮮肉秀「花式跳繩」　帥穿西裝超靈活嗨翻成人式

政治熱門新聞

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

亞東護理師傳Omicron給5歲童　母子「雙北足跡」集中士林、板橋

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

管碧玲讚他挺18歲公民權　「侯友宜路線隱然浮現！」

Kolas隨賴清德出訪宏都拉斯　自爆常被誤認「這三國」外國人

年後布局2022　民進黨5月底完成初選

快訊／新北高中以下畢旅全延期　寒期輔導「滾動式修正」

快訊／亞東醫院Omicron感染源不明　侯友宜宣布：擴大篩檢

男住防疫旅館亡　北市：3採檢陰

北市疫苗量能「佔全台五分之一」

「國會豈容任何人恐嚇？」　柯建銘曝華視總經理結局：你留不住了

更多熱門

相關新聞

賴清德出訪宏都拉斯　蔡英文：新的一年拚防疫拚經濟也要拚外交！

賴清德出訪宏都拉斯　蔡英文：新的一年拚防疫拚經濟也要拚外交！

友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）將在1月27日舉辦就職典禮，總統蔡英文也指派副總統賴清德出席，並交付「三個深化」的任務，蔡英文表示，相信賴清德帶領的特使團，一定能夠順利達成任務，「新的一年，我們全力拚防疫、拚經濟，也繼續拚外交！」

疫情期間避免群聚　總統府：蔡英文今年春節沒有發紅包行程

疫情期間避免群聚　總統府：蔡英文今年春節沒有發紅包行程

快訊／賴清德過境美國訪宏都拉斯6天5夜　蔡英文交辦3大任務

快訊／賴清德過境美國訪宏都拉斯6天5夜　蔡英文交辦3大任務

賀錦麗出席宏都拉斯總統就職　可能與賴清德同台

賀錦麗出席宏都拉斯總統就職　可能與賴清德同台

蔡政府2招展現加入CPTPP決心　處理日本食品禁令、推氫能取代核能

蔡政府2招展現加入CPTPP決心　處理日本食品禁令、推氫能取代核能

關鍵字：

王婉諭監護處分蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

Keanna被爆婚內一夜情ØZI　回擊：之前沒有經紀人

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

被問「怎向小孩解釋爸媽分開」汪小菲首談離婚變臉沉默

愛喝火鍋湯？減重醫PO「恐怖漸層照」警世：我不敢喝

小商人PO「結婚證書」打臉！　青青：明天就換新身分證

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

ØZI的「Ø」怎麼打？

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面