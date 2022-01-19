寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

▲王婉諭寫給蔡英文的一封信。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者杜冠霖／台北報導

精神障礙者犯罪引發社會擔憂，立法院臨時會排入調整監護處分相關修法；預計刪除監護處分執行期間5年上限，立委王婉諭19日發表《給蔡總統的一封信》，信中提到對修法的四項疑慮，王表示，若將刑法中監護處分「五年期間上限」刪除，在沒有相關配套情況下，將來可能將精神障礙人士終身監禁，「我懇求您，可否為這失控的修法踩下煞車呢？」

王婉諭《給蔡總統的一封信》全文如下：

親愛的蔡總統：

在提筆寫這封信時，家裡的三個小朋友已熟睡。其實，直到現在我還是常常望著孩子們安睡的臉龐獨自失神，腦海中浮現小燈泡陽光燦爛的笑臉、好像隱約聽見她對我說「晚安」。那年3月28日發生的事件如同夢靨般在夜裡特別清晰，我對孩子無窮無盡的想念，充斥著每個日常時刻從未間斷。

我還記得，事發後一個多月的早晨，當時身為總統當選人的您，排除所有公務，特地來到我們家，您握著我和大經的手，聊了好久、好久。那天，您不像一個即將掌握國家大權的元首，而是一個鄰家的大姐，溫柔地關心我們這些日子的困境，懇切地聆聽我們的想法，您對小燈泡說，不會讓她白白犧牲，這個社會破了很多洞，您會盡全力把他們都補好。

我知道總統您公務繁忙，所以要寫這封信給您前，我猶豫了很久，但也或許您公務繁忙，沒有注意到法務部近日提出的法案，要將刑法中監護處分「五年期間上限」刪除，也就是說，在沒有其他《精神衛生法》的配套措施下，將來可能可以將精神障礙人士「終身監禁」。

我明白近期許多重大案件讓民眾恐懼，因此為了回應民意，司法院、法務部才提了這幾個法案，但是作為一個被害人家屬，我看見這個修法時，心中涼了一大截，不知道這些日子的努力到底算什麼？那份恐懼在這樣深深的夜裡再次鋪天蓋地而來。

我想非常直接地跟您說：「司法院、法務部完全搞錯方向了」。

我懇求您，可否為這失控的修法踩下煞車呢？

我記得那天您對我說「您的責任是永遠記得小燈泡，永遠記得台灣的父母在提心吊膽」。而我作為一位母親，想在這裡跟您說明，面對這樣的法案，我是如此提心吊膽：

1、我擔心。擔心這樣的修法會產生「反效果」，讓只犯輕罪的精神障礙者因為害怕遭到無止盡的監護處分，因此不敢說出自己患有精神疾病、不敢就醫，同時社會安全網也無法將他們接住，導致他們病情更惡化，那是不是就可能再有和我一樣的悲劇發生？

2、我擔心。擔心國家的司法、矯正單位是不是有足夠的能量去接住這些精神障礙者？我們都知道社會安全網是一張結合各部會全面的網，絕對不是一點、一線可以完成的。

3、我擔心。擔心那些精神障礙者的家屬或照顧者，面對沒有任何援助的社會環境下，已經長期感到非常無力了，如今這樣的修法儼然就像過去對待漢生病患(舊稱痲瘋病)一樣，「隔離起來眼不見為淨」的歧視政策，只會讓這些照護狀況更加嚴重，不止對精障者沒有好處，更可能導致照顧者或家屬們崩潰，導致更多社會問題產生。

4、我擔心。擔心現在的法案中監護處分轉銜制度訂得太過簡陋，如果我們沒有在一開始就明確規定轉銜會議程序、參與人員及社會復歸計畫書的效力，怎麼確保司法單位能夠穩穩地將精神障礙者轉銜讓社會安全網接住，我們是否可能漏接？如果不允許家屬或保護人參與轉銜，是否根本無從評估精神障礙者回到社區中面臨的困境與障礙，而可能在哪個環節出錯而產生悲劇？

這封信寫到這裡，我永遠不會忘記您來訪的那天，我們談到死刑、談到對無矯正可能的重刑犯是否終身監禁的問題，我記得您非常懇切地告訴我，「不得假釋的終身監禁仍然有許多人權上的疑慮」。我想跟您說，現在其實是一樣的情形。

無限期監護處分的修法，在我看來，更是充滿違憲疑慮的重大人權問題，這不應該是自詡為亞洲最先進人權國家的台灣應該有的立法模式。面對精神疾病患者，我們應該要做的，是增加社區支持的資源，而不是把資源全投入在會無限期剝奪人身自由的司法精神病院中。

有人問我，「明明是被害人家屬，為什麼要特地為了加害人而寫這封長長的信？」，也有人問我「這明明是個沒有選票的議題，為什麼要這樣大費周章？」

我想的其實很純粹也一如既往，「正是因為我是一位母親，正因為我真真切切懂得，只有讓社會更安全、環境更友善，我才能減除恐懼，所以我只想要在崗位上競競業業地推動有效的修法，我要的只是，用盡全力不讓下個悲劇發生。」

親愛的蔡總統，我仍記得那天早晨來到我家的您是如此懇切。我們能不能一起努力，示範給孩子們看，疏離或隔閡並不能解決根本問題，只會帶來更多歧視與惡性循環。

我們能不能一起更勇敢地面對問題的核心，鋪下綿綿密密的社會安全網，讓孩子們有安全長大的未來，不再有下個悲劇發生。