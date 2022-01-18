邱顯智聲援苗栗坤輿掩埋場抗爭遇襲　近百黑衣人集結叫囂影片曝

記者呂晏慈／台北報導

苗栗造橋坤輿事業廢棄物掩埋場案，歷經在地民眾1年抗爭，近日爆發多次肢體流血衝突。時代力量立委邱顯智昨（17）日晚間前往現場聲援時，當場被「黑衣人」推撞，氣得他當場破口大罵：「現在是怎樣啦？黑道在治國是不是？」邱顯智今（18）日上午受訪時補充，這兩天現場氣氛緊張，近百來自各幫派的黑衣人集結，企圖挑釁滋事，呼籲支持者可到現場協助村民守護家園。

▲邱顯智昨天深夜前往苗栗造橋聲援居民。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

苗栗造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場去年12月再度試運轉，引發當地民眾不滿，因抗爭已發生多次暴力流血衝突。時代力量立委陳椒華、邱顯智昨天上午陪同反坤輿事廢掩埋場自救會及環保團體代表，向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利廠商，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書，晚間再赴抗爭現場聲援，未料卻爆發黑衣人推擠衝突。

根據邱顯智國會辦公室提供的影片，邱顯智向站在高處的黑衣人痛罵說：「把這些老弱婦孺、長輩打得鼻青臉腫送醫院，這叫做道上兄弟喔？你有羞恥心嗎？好手好腳打老弱婦孺，其他兄弟看得起你們嗎？到底在搞什麼鬼啦！欺負手無寸鐵的老百姓而已啦！」

對此，邱顯智今天上午受訪表示，昨天晚間7點前往聲援時，現場氣氛非常緊張，大批「凶神惡煞」的黑衣人面對年紀非常大的村民們，不僅口出穢言，還出現推擠的動作，整個過程非常囂張，而他在深夜11點左右，被一名黑衣人用力肘擊，「我當然是整個被他嚇到」，之後黑衣人又開始叫囂。

邱顯智表示，還有黑衣人刻意爬到高處，對到場聲援的時代力量立委王婉諭、苗栗縣議員宋國鼎等人全程錄影，不斷在現場進行「蒐證」。他痛批，此舉非常離譜，警察蒐證是為了偵辦案件，但黑衣人蒐證是為了什麼？黑衣人還在半夜挑釁地坐到村民旁邊，企圖滋生事端，「這兩天非常的緊張，黑衣人的數量幾乎上百人，幾乎集結了各幫派，根本是黑道滋事的狀況」，呼籲支持者有空可到現場協助村民守護家園。

此外，為力挺反苗栗坤輿案，時代力量黨公職已編列輪班表，包括立委王婉諭、邱顯智、新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、苗栗縣議員宋國鼎等人均將分赴現場聲援。