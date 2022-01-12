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金山小編過勞死家屬申請國賠　賴品妤：促修法避免憾事重演

▲▼金山小編過勞死案 家屬申請國賠 。（圖／賴品妤國會辦公室提供）

 ▲金山小編家屬今天申請國賠 。（圖／賴品妤國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市金山區公所臉書小編陳嘉緯前年8月4四因過勞猝死，家屬陳爸爸於今（12日）到金山區公所遞交國家賠償申請書。民進黨立委賴品妤到場聲援說，將在立法院推動公務員、約聘僱人員相關權益保障的法案，以盡力避免憾事重演；時代力量立委王婉諭則表示，金山區公所前後兩任區長，未盡職安防護義務，使陳因公過勞死亡是不爭的事實。

王婉諭指出，新北市長侯友宜對此事說明「會悉心檢討，並保障所有勞工朋友的權益」，但反省什麼檢討什麼，完全未說明白，其實2021年8月監察院報告便認定金山區公所未善盡雇主職業安全防護義務，陳嘉緯在猝死過世前1個月，加班時數超過100小時，前6個月每月平均加班時數均超過80小時，任職期間也是公所加班時數最高的員工。

王婉諭直言，金山區公所前後兩任區長，未善盡職業安全防護義務，使陳嘉緯淪為血汗小編，最後致因公過勞死亡是不爭的事實。

賴品妤表示，一個這麼年輕又有才能的人，發生這樣令人遺憾的事情，也帶出了公務機關聘用人員機制是否需要檢討的爭議。近年公務機關在人員聘用上越來越多元化，有一般公務員考用機制、約聘僱模式或是外包給民間單位，因此產生了不少人事任用管理上的問題，像是出現許多約聘雇的方式聘用，可是工作內容與權責恐有名不符實、權小責大的情形。

賴品妤提到，網路社群活動在現今已非常普遍，許多公務機關亦跟進使用，確實可快速的傳遞法規修正、政令宣導等事項。但是水能載舟、亦能覆舟，我認為所有的公務機關使用網路社群平台作為有效快速推廣有必要向民眾宣導的資訊是非常好的，但也應該遵守基本的分際。

賴品妤談及，向來法令並無明文對於公務人員、約聘人員加班時數上限，只有請領加班費時數上限。但倘若行政單位迫於上級機關首長的要求，被迫需要過多的形象建立與宣傳，導致底下行政機關人員上上下下皆工作負荷太大，致使基層人員權小責大甚至過勞，就是不OK的狀況！大家其實都知道，這是整體結構性的問題，不僅僅地方政府，甚至中央單位，多少有類似狀況存在。

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