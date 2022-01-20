　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗栗坤輿掩埋場爭議延燒　時代力量爆：國營事業淪黑金掩埋場幫兇

▲▼ 邱顯智、王婉諭、時代力量苗栗縣議員宋國鼎今天上午舉行「黑金掩埋場戕害造橋，國營事業別當幫兇」記者會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

▲「黑金掩埋場戕害造橋，國營事業別當幫兇」記者會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗造橋坤輿廢棄物掩埋場爭議案，坤輿公司與自救會成員已經接連爆發多次衝突，自救會成員控訴坤輿公司刻意規避環評。時代力量立委邱顯智今（20）舉行記者會表示，苗栗縣政府與環保局無所作為；時代力量立委王婉諭也批評，坤輿合作廠商產源多有違反《廢棄物清理法》遭裁罰紀錄，但國營事業中龍鋼鐵、台灣糖業和台灣電力3間公司竟然仍是其客戶，呼籲經濟部及國營事業應正視該案爭議，「政府不應該淪為黑金掩埋場的幫兇」。

邱顯智、王婉諭、時代力量苗栗縣議員宋國鼎今天上午舉行「黑金掩埋場戕害造橋，國營事業別當幫兇」記者會。邱顯智表示，從去年12月28日至今，苗栗造橋龍昇的村民，已經度過23個驚恐不已的日子，從白天到黑夜都在高度的壓力之下，懼怕黑衣人強勢護航廢棄物進場，批評苗栗縣政府與環保局的無所作為。

宋國鼎表示，苗栗縣政府2021年12月24日再次核准坤輿掩埋場的試運轉計畫，試運轉期限為33天，自2021年12月27日至2022年1月28日。根據苗栗縣政府核准試運轉的公文，坤輿科技須在33日內消化2851公噸的廢棄物，試運轉期間和總量都低於2019年9月的計畫書規劃：90日內消化8233.7公噸。如果坤輿順利完成試運轉的驗收，接下來只要在2022年9月13日前取得處理許可、完成許可審查，就可以開始運作。

宋國鼎揭露，透過「透明足跡」公開資料，這個掩埋場試運轉計畫書中的合作廠商產源包括，振銘環保工程股份有限公司、達欣環保企業有限公司、水美工程企業股份有限公司觀音廠、台灣瑞曼迪斯股份有限公司、正隆股份有限公司大園廠及大園汽電共生股份有限公司，都有因為違反《廢棄物清理法》相關規範而被裁罰的紀錄。

宋國鼎說明，其中，振銘環保被裁罰16次，達欣環保被裁罰3次，水美工程被裁罰16次，瑞曼迪斯被裁罰14次，大園汽電共生被裁罰12次。而第一名的正隆公司被裁罰28次，累計被裁罰的金額更高達228萬。

宋國鼎質疑，這些大戶被裁罰的理由，包括實際處理情形與處理許可證登載內容，包括拆解、磁選、破碎、分選的物理處理方式不符，或是未依許可證內容操作，「在這樣的情況下，造橋鄉親要如何相信，坤輿科技會不會以合法掩蓋非法，收容超出許可內容的廢棄物，形成更大面積、更無法控制的汙染？」

王婉諭補充，在2020年底修訂的前一版試營運計畫中，國營事業竟然成為坤輿的客戶，包括中龍鋼鐵、中鋼鋁業、台灣糖業、台灣電力4間國營事業，其中，中龍鋼鐵是廢橡膠混合物、其他廢玻璃陶瓷磚瓦，中鋼鋁業是污泥混合物，台糖是集塵灰及其混合物，台電則包含廢保溫材料等。

在2021年初反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會發信給各公司後，王婉諭說明，國營事業僅中鋼鋁業表示「外界對於坤輿科技股份有限公司諸多疑義，本公司於爭議期間不會交付任何廢棄物委託其處理」；而其他民間企業中，明碁材料、亞東石化、豐年豐和、晉通化學工業、元鴻發展及南帝化學等6家公司，皆正面回覆自救會，表示不會和坤輿科技合作。

王婉諭質疑，國營事業中，中龍鋼鐵、台灣糖業和台灣電力3間公司，對於環保議題的敏感度竟然不如6家民間企業，經濟部作為中鋼、台糖和台電的主管機關，難道也支持坤輿科技利用規避正當程序、黑道暴力手段脅迫鄉親、破壞造橋的環境嗎？

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
女友留鄉照顧單親母　F16V殉職飛官父悲請政府照顧「無緣媳婦
不聽勸殺出股票慘賠！　見她續抱進帳百萬竟罵：賺吃查某
亞東醫院再爆確診　護理師「另一名兒子」也染疫
新北市開第一槍！下周重啟「區間測速」　優先執法3路段曝
火辣女粉絲認證「鳳梨19公分」！　被爆偷吃預告：我很負責
小資女曝「極限省錢法」　衛生棉免費拿一年
婦打完第3劑莫德納「2天後亡」！　家屬將申請救濟
快訊／賴清德出訪將過境洛杉磯、舊金山　與美國政要視訊通話
LIVE／鳳梨遭爆偷吃4寶媽女粉絲　女炫耀有他家鑰匙
獨／亞東醫院再爆確診！　隔離期「陰轉陽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「黃珊珊誤上柯文哲賊船」　王世堅：她被殘忍拋棄後會回鍋選立委

女友留鄉照顧單親母　F16V殉職飛官父悲請政府照顧「無緣媳婦」

周玉蔻大罵陳時中「懦夫」　柯文哲笑回：辛苦！拿哪個派系的錢？

綠營黨慶賣酒、批蔡英文「孬種」被起底　王定宇曝禾餘創辦人雙面證據

快訊／公務員週六領年終　行政院調度「907億」發薪水+考績獎金　

著作侵權改列公訴罪！政院拍板　修著作權法、商標法爭取入CPTPP

台灣反中選舉結構已形成　學者：泛藍在選舉非常困難

民眾黨士北提2席有變數　柯文哲：要登記時再做一次民調

尼加拉瓜片面宣布FTA失效　外交部：暫時實施法理仍有效

機場落地採檢範圍擴大　蘇貞昌下令：密切掌握機場人員健康狀態

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

「黃珊珊誤上柯文哲賊船」　王世堅：她被殘忍拋棄後會回鍋選立委

女友留鄉照顧單親母　F16V殉職飛官父悲請政府照顧「無緣媳婦」

周玉蔻大罵陳時中「懦夫」　柯文哲笑回：辛苦！拿哪個派系的錢？

綠營黨慶賣酒、批蔡英文「孬種」被起底　王定宇曝禾餘創辦人雙面證據

快訊／公務員週六領年終　行政院調度「907億」發薪水+考績獎金　

著作侵權改列公訴罪！政院拍板　修著作權法、商標法爭取入CPTPP

台灣反中選舉結構已形成　學者：泛藍在選舉非常困難

民眾黨士北提2席有變數　柯文哲：要登記時再做一次民調

尼加拉瓜片面宣布FTA失效　外交部：暫時實施法理仍有效

機場落地採檢範圍擴大　蘇貞昌下令：密切掌握機場人員健康狀態

「黃珊珊誤上柯文哲賊船」　王世堅：她被殘忍拋棄後會回鍋選立委

朴信惠挺肚拿喜帖給她！《繼承者》9年情曝光　「媽媽」叮嚀：小心

全台首間「路易莎健身房」在松山！　占地513坪、獨賣生酮甜點

火腿公布春訓分組　王柏融從一軍出發

金正恩重砲開嗆美國！擬重啟核試、試射洲際飛彈　重新審視對美關係

離婚也沒用！小商人再爆「戶政資料我全都有」　嗆青青：準備開告

男友回家1習慣變了　她秒驚覺被綠！神揪「親密疑點」讓網全跪

「娜奇雅」露琵塔尼詠歐確診！　Omicron衝擊《黑豹2》再度停拍

男藝人網紅都這樣約砲！「最偏愛1類女孩」　私密4內幕曝：是高深學問

抗藥性感染「1年奪127萬條命」！全球每天3500人死亡　超越愛滋

政治熱門新聞

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

獨／亞東醫院Omicron再爆1確診　隔離期「陰轉陽」

快訊／拍板！教召5次有獎金

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

14天教召新制上路　津貼1.5倍發放最高拿1350元

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

陳水扁昨追加莫德納疫苗

Kolas隨賴清德出訪宏都拉斯　自爆常被誤認「這三國」外國人

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡

亞東護理師傳Omicron給5歲童　母子「雙北足跡」集中士林、板橋

新北防疫旅館群聚？確診女「改判本土」　北市曝原因：成都沒Omicron

快訊／賴清德出訪將過境洛杉磯、舊金山　與美國政要視訊通話

管碧玲讚他挺18歲公民權　「侯友宜路線隱然浮現！」

更多熱門

相關新聞

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

精神障礙者犯罪引發社會擔憂，立法院臨時會排入調整監護處分相關修法；預計刪除監護處分執行期間5年上限，立委王婉諭19日發表《給蔡總統的一封信》，信中提到對修法的四項疑慮，王表示，若將刑法中監護處分「五年期間上限」刪除，在沒有相關配套情況下，將來可能將精神障礙人士終身監禁，「我懇求您，可否為這失控的修法踩下煞車呢？」

國民黨杯葛《地制法》霸佔主席台　柯建銘怒：自掘墳墓

國民黨杯葛《地制法》霸佔主席台　柯建銘怒：自掘墳墓

王元正觸法未主動揭露　時力撤銷提名資格

王元正觸法未主動揭露　時力撤銷提名資格

修憲委員會有共識　3黨共提「18歲公民權」

修憲委員會有共識　3黨共提「18歲公民權」

時力縣市首長提名延後　苗栗縣長不會缺席

時力縣市首長提名延後　苗栗縣長不會缺席

關鍵字：

時代力量邱顯智王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

東北風狂炸雨彈！3縣市大雨特報

網紅青青自清秀權狀！　糗被起底房子竟在豐原紅燈區

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面