苗栗坤輿掩埋場爭議延燒　時代力量爆：國營事業淪黑金掩埋場幫兇

▲「黑金掩埋場戕害造橋，國營事業別當幫兇」記者會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗造橋坤輿廢棄物掩埋場爭議案，坤輿公司與自救會成員已經接連爆發多次衝突，自救會成員控訴坤輿公司刻意規避環評。時代力量立委邱顯智今（20）舉行記者會表示，苗栗縣政府與環保局無所作為；時代力量立委王婉諭也批評，坤輿合作廠商產源多有違反《廢棄物清理法》遭裁罰紀錄，但國營事業中龍鋼鐵、台灣糖業和台灣電力3間公司竟然仍是其客戶，呼籲經濟部及國營事業應正視該案爭議，「政府不應該淪為黑金掩埋場的幫兇」。

邱顯智、王婉諭、時代力量苗栗縣議員宋國鼎今天上午舉行「黑金掩埋場戕害造橋，國營事業別當幫兇」記者會。邱顯智表示，從去年12月28日至今，苗栗造橋龍昇的村民，已經度過23個驚恐不已的日子，從白天到黑夜都在高度的壓力之下，懼怕黑衣人強勢護航廢棄物進場，批評苗栗縣政府與環保局的無所作為。

宋國鼎表示，苗栗縣政府2021年12月24日再次核准坤輿掩埋場的試運轉計畫，試運轉期限為33天，自2021年12月27日至2022年1月28日。根據苗栗縣政府核准試運轉的公文，坤輿科技須在33日內消化2851公噸的廢棄物，試運轉期間和總量都低於2019年9月的計畫書規劃：90日內消化8233.7公噸。如果坤輿順利完成試運轉的驗收，接下來只要在2022年9月13日前取得處理許可、完成許可審查，就可以開始運作。

宋國鼎揭露，透過「透明足跡」公開資料，這個掩埋場試運轉計畫書中的合作廠商產源包括，振銘環保工程股份有限公司、達欣環保企業有限公司、水美工程企業股份有限公司觀音廠、台灣瑞曼迪斯股份有限公司、正隆股份有限公司大園廠及大園汽電共生股份有限公司，都有因為違反《廢棄物清理法》相關規範而被裁罰的紀錄。

宋國鼎說明，其中，振銘環保被裁罰16次，達欣環保被裁罰3次，水美工程被裁罰16次，瑞曼迪斯被裁罰14次，大園汽電共生被裁罰12次。而第一名的正隆公司被裁罰28次，累計被裁罰的金額更高達228萬。

宋國鼎質疑，這些大戶被裁罰的理由，包括實際處理情形與處理許可證登載內容，包括拆解、磁選、破碎、分選的物理處理方式不符，或是未依許可證內容操作，「在這樣的情況下，造橋鄉親要如何相信，坤輿科技會不會以合法掩蓋非法，收容超出許可內容的廢棄物，形成更大面積、更無法控制的汙染？」

王婉諭補充，在2020年底修訂的前一版試營運計畫中，國營事業竟然成為坤輿的客戶，包括中龍鋼鐵、中鋼鋁業、台灣糖業、台灣電力4間國營事業，其中，中龍鋼鐵是廢橡膠混合物、其他廢玻璃陶瓷磚瓦，中鋼鋁業是污泥混合物，台糖是集塵灰及其混合物，台電則包含廢保溫材料等。

在2021年初反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會發信給各公司後，王婉諭說明，國營事業僅中鋼鋁業表示「外界對於坤輿科技股份有限公司諸多疑義，本公司於爭議期間不會交付任何廢棄物委託其處理」；而其他民間企業中，明碁材料、亞東石化、豐年豐和、晉通化學工業、元鴻發展及南帝化學等6家公司，皆正面回覆自救會，表示不會和坤輿科技合作。

王婉諭質疑，國營事業中，中龍鋼鐵、台灣糖業和台灣電力3間公司，對於環保議題的敏感度竟然不如6家民間企業，經濟部作為中鋼、台糖和台電的主管機關，難道也支持坤輿科技利用規避正當程序、黑道暴力手段脅迫鄉親、破壞造橋的環境嗎？