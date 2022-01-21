整架飛機6成↑乘客確診　「太平洋淨土」吉里巴斯24日起全面封鎖

▲吉里巴斯為了防堵新冠疫情，自2020年3月關閉邊境，直到今年1月才開放。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

大洋洲國家吉里巴斯（Kiribati）在全球新冠大流行期間並未有疫情爆發，歷經關閉邊境的10個月後，迎來第一班國際航班，但整架班機有多達三分之二的乘客確診，病毒擴散社區，政府決定將於24日起實施全面封鎖。

衛報報導，吉里巴斯14日迎來開放邊境後的第一個國際航班，54名乘客自斐濟入境，其中36人落地確診，全員均接受隔離，恢復狀況良好。然而接下來病毒直直攻入社區。

檢疫中心18日一名男保全人員確認染疫，他與2名密切接觸者被隔離，政府宣布實施為期2週的宵禁，同時啟動強制戴口罩、保持社交距離、使用疫苗通行證等防疫措施。到了20日，社區篩檢出2例新確診個案。

疫情爆發讓該國政府宣布自24日起進入全面封鎖，學校關閉，民眾非必要不得外出。然而當地人已出現恐慌情緒，因為當地確診的消息並非由政府機構公布，而是被外流。

32歲男教師納瓦伊亞（Kareaua Nawaia）表示，新冠疫情爆發無可避免，但身為父親的他對孩子們的健康感到擔憂，因為他們沒有打疫苗。更有人認為，政府若到下週才封鎖，可能已經太晚。

吉里巴斯政府上月表示，18歲以上族群有93.4%接種一劑新冠疫苗，但只有53.1%的人打完第二劑。

►耳痛、關節痛要注意 英國更新感染Omicron病毒20大常見症狀

►PCR一戳恐怖感染 鼻軟骨全化了「2洞變1洞」！她狂流果凍狀血塊

►「2度染疫」症狀完全不同！她曝親身經歷警告：別小看Omicron

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》