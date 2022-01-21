快訊／東吳確診學生已打兩劑BNT　曾到遠百寶慶店、春水堂中正店

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心21日公布新增23例本土個案，其中，北市新增3例本土確診，分別為案18181的75歲阿嬤、案18182的東吳大學進修部學生、案18175的30多歲女性。北市衛生局下午公布案18182足跡，其活動範圍多在中正區，16日曾搭乘台北客運243路公車，並到訪遠東百貨寶慶店；17日傍晚，則到訪春水堂中正店。

根據指揮中心公布的確診個案，案18182為男性，20多歲，曾打2劑BNT ，屬無症狀， 1月19日採檢， 1月21日採檢確診，係案18116相關接觸者，已匡列接觸者11人，5人列居家隔離，6人

列自我健康監測。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為23例本土個案及45例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增23例本土個案為10例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為20例男性、24例女性及1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(17例)、菲律賓(4例)、越南及以色列(各3例)、加拿大(2例)、波蘭、澳大利亞、韓國、新加坡、瑞典、俄羅斯、英國及愛爾蘭(各1例)移入；另8例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至1月20日。