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「2度染疫」症狀完全不同！她曝親身經歷警告：別小看Omicron

▲▼日本疫情,東京疫情,日本街頭。（圖／路透）

▲東京目前有95.3%的確診者都是感染Omicron。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本近來受到新變異株肆虐影響，疫情再度升溫，其中東京都就有95.3%的確診者感染Omicron。東京一名30多歲女性不幸二度染疫，而她也以自身經歷呼籲，由於感染Omicron後所出現的症狀跟先前不太一樣，且很容易被誤認為是ㄧ般感冒，提醒民眾千萬不能大意，更不能小看病毒。

根據《日本電視台》報導，這名住在東京的30多歲女性表示，自己在2020年7月首次感染新冠肺炎，當時發燒到38.8度，還伴隨著劇烈頭痛跟噁心想吐，比起流感症狀更加嚴重，另外嗅覺也出現異常。經過數日的休養與治療後，終於痊癒。但她也坦言，直到那時候還覺得就算感染一次新冠肺炎也沒什麼大不了的。

▲▼日本疫情,東京疫情,東京車站,上班族,日本上班族,社畜。（圖／路透）

▲日本疫情再度升溫，各地進入蔓延防止措施。（圖／路透）

沒想到這樣的想法卻讓她再度掉以輕心，由於疫情稍緩，於是又重新出門與朋友喝酒聚會，沒想到就這樣感染新變異株Omicron。她表示，這次只有出現37度左右的低燒，並未發高燒，但是出現倦怠感與些微噁心的感覺，隨著病程發展，開始出現劇烈頭痛與嘔吐。

值得注意的是，她也提到，第二次染疫出現了先前未有過的症狀，包含喉嚨痛，咳嗽、打噴嚏等，但嗅覺與味覺完全沒有出現任何異常。

事實上，東京都目前的確診者中有95.3%都是感染新變種病毒Omicron，她也提醒，Omicron的症狀經常會被誤認為是ㄧ般感冒，大家就不會特別在意，但是千萬不可以小看這些症狀，因為很有可能就是染疫。

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