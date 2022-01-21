南投燈會主燈「虎哩旺」29日開幕亮相　閉幕加碼抽轎車

▲2022南投燈會29日登場，主燈「虎哩旺」搶先亮相（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會將於1月29日春節前夕開幕，縣府預告今年燈區將有10大亮點，除了Q版老虎造型的主燈「虎哩旺」，還首度以高達百公尺水舞搭配300台無人機演出，並在貓羅溪畔花海安排賞花小火車等，更加碼「南投玩很大」活動於燈會閉幕時抽出1台Toyota VIOS轎車，希望全台民眾春節期間來南投走透透。

2022南投燈會「投光‧福喚山林」宣傳記者會於20日舉辦，由縣長林明溱主持；世文舞蹈團先帶來「虎虎生風」表演開場，再由簡淑茵民族舞蹈團成員秀出2022虎年的小提燈「平安虎」，最後眾人一起為主燈「虎哩旺」的概念形象展示揭幕亮相。

林明溱表示，「虎哩旺」除造型可愛討喜，還在下方裝設可轉動風車，象徵福虎生風、轉動福氣，希望為民眾帶來好運；副燈則邀請知名藝術家王松冠打造「鯉躍龍門」，另外尚有藝術燈區與燈光秀的創新燈區、由南投國中學生繪製的130隻招財虎彩繪公仔區、新春特演也邀請到朱宗慶打擊樂團與九天民俗技藝團，台北愛樂交響樂團以及雲火火舞團等團隊演出。

此外，燈會還安排由交響樂組曲結合無人機與煙火，水陸空多域共演的無人機煙火秀，同時結合南投優秀農業成果展示的咖啡與茶葉展售，去年備受好評的貓羅溪畔花海也首度安排遊園小火車，加上SUP立槳體驗，福氣與樂趣滿滿。

林明溱也提到，縣內同步進行中的五倍券「南投玩很大」發票登錄活動，金額已超過5億元，燈會閉幕時將加碼抽出一台TOYOTA VIOS汽車；而眼下疫情日漸嚴峻，部分燈區將統一出入口管制，並且落實實名制登記、量體溫及手部消毒等防疫措施，希望民眾踴躍來南投玩得開開心心，也能健健康康地回家。