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春節前防範肇事與交通違規　桃警加強取締違規與酒駕

▲桃園市平鎮警方在春節前加強取締酒駕等違規，確保民眾行車安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警方在春節前加強取締酒駕等違規，確保民眾行車安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，儘管受疫情影響，但仍有不少民間企業舉辦尾牙等餐會，為避免民眾酒後駕車肇事，桃園市警局平鎮警方在重要路口加強執行取締酒駕與交通違規勤務，平鎮警方呼籲，遏止酒駕零容忍，警方即日起至春節前將嚴格取締酒駕與飆車等行為，以確保民眾行車安全，讓大家能安全過好年。

▲桃園市平鎮警方在春節前加強取締酒駕違規，展縣政府酒駕零容忍之決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警方在春節前加強取締酒駕違規，展現政府酒駕零容忍之決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局副分局長孫三陽指出，為杜絕駕駛人僥倖心態，平鎮警方農曆年前啟動防制酒駕專案勤務，透過警方加強取締決心，以有效遏止酒駕與防止交通事故發生，以確保民眾生命財產安全，展現政府「酒駕零容忍」執法決心。

▲桃園市平鎮警方春節前加強取締酒駕違規，確保民眾過個好年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警方春節前加強取締酒駕違規，確保民眾過個好年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方針對轄區易發生酒駕肇事路段、地點，不分平日、假日、白天或夜間加強取締，持續以優勢警力與強勢手腕取締，展現警方打擊酒駕與重大治安事件執法勤務。此外，為落實「代客叫車」與「指定駕駛」觀念，警方同步印製宣導品宣傳，宣導業者主動提供代客叫車服務，雙管齊下避免酒駕情事發生，籲請民眾配合，切勿飲酒駕車、害人害己。

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