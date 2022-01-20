大湳市場攤商確診　社區600人採檢結果曝！周邊擴大清消

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市八德區大湳市場傳出攤商確診個案，市府環保局已展開清消作業，市長鄭文燦20日上午視察大湳市場後表示，確診個案是外攤商，疫調後個案足跡單純，但考量市場人流較為複雜，市府昨天已決定市場休市三天，並進行市場內外與周邊商圈全面消毒，也針對附近社區完成600人採檢，目前沒有新增個案，市府將持續擴大鄰近社區採檢，並提醒鄉親提高健康監測，以確保社區安全。

▲桃園市長鄭文燦20日上午視察八德區大湳市場進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦20日上午視察八德區大湳市場時表示，將持續擴大鄰近社區採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦今天上午視察環保局防疫消毒大隊執行大湳市場擴大里環境區域清消作業。鄭文燦指出，19日新增大湳市場外攤攤商員工（案18119）確診，根據疫調雖然個案足跡單純，考量市場人流複雜，市府決定大湳市場休市3天，進行內外攤與商圈深入清消，今日亦擴大至大湳市場周邊，包括大同、陸光、大智、大慶、大成、廣隆等里與以及桃園區中德里等共計7個里執行里環境區域清消作業。

▲桃園市環保局防疫消毒大隊執行大湳市場擴大環境區域清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，市府昨天已在大湳市場旁八德綜合大樓設置社區臨時採檢站，昨日已完成600人採檢，目前並無新增個案，但仍將持續擴大採檢。桃園市昨天單日即採檢7796人，居家隔離與送至集中檢疫所人數約3200人，目前新增個案大部分都在居隔範圍內，但社區仍有傳染風險，為找出潛在病例，避免形成下一個傳播鏈，市府仍將擴大社區採檢作業。

鄭文燦強調，1月20日至1月23日桃園全市共設置9處社區臨時採檢站，包括龍岡採檢站、黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心、新勢市民活動中心、大園市民活動中心、八德綜合大樓等，以及2處居家檢疫與居家隔離者專用採檢站，（位於桃園區中路運動公園、中壢區中正公園），市民若有足跡重疊或覺得有必要，都可前往採檢，如有疑似症狀則請儘速就醫並說明接觸史。

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