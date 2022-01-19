酒駕修法僅將累犯延五年　蔣萬安批：完全無法回應各界期待！

▲蔣萬安批酒駕修法無法回應社會期待。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



記者杜冠霖／台北報導

立院司法法制委員會19日上午針對酒駕刑責進行初審，藍綠立委都對此案提出提高刑責的建議。但是法務部、司法院相較保守，僅將再犯期間延長為10年，對此，藍營立委蔣萬安批評，嚴懲酒駕不該只淪為口號，「這樣的修法完全無法回應各界的期待！」

農曆春節前夕，全台各地實施酒駕大執法，蔣萬安指出，但許多民眾依舊抱持僥倖心態以身試法，抓不怕也罰不怕，「究竟還要多少無辜的生命犧牲，多少家庭破碎的悲劇，才能讓政府積極以對，讓酒駕者付出應有的代價！」



立法院司法法制委員會今天繼續排審加重酒駕刑責的「刑法第一百八十五條之三條文修正草案」，蔣萬安表示，包含自己的提案在內，朝野各黨委員共提出14個草案版本，希望修法加重酒駕刑度，達到嚇阻效果。

此次酒駕修法僅將再犯期間延長為10年，代表第一次酒駕肇事致死處3年以上10年以下有期徒刑，10年內再犯才能重判到無期徒刑，對此，蔣萬安表示，原以為在朝野都有共識嚴懲酒駕，應該可以很快地完成修法，但從法務部提出報告中，卻只將酒駕致死再犯期間從5年延長到10年，針對刑責提高提保留態度，「這樣的修法完全無法回應各界的期待！」

對於酒駕修法，司法法制委員會討論近3小時後，仍無法做出結論，只能等待21日繼續審議。對此，蔣萬安呼籲，嚴懲酒駕、強力執行，不該只淪為口號，本案後天將繼續審查，「朝野共同支持修法，嚴懲酒駕、挽救生命，刻不容緩！」