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行車糾紛出人命！32歲男「20秒」打死67歲阿伯　還撂人追擊家屬

▲桃園市蔡姓男子前年6月間載女友外出，與另一名也姓蔡的男子起行車糾紛，出拳狠K其頭部等處20秒，還推倒重傷頭部致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子前年6月間載女友外出，與另一名也姓蔡的男子起行車糾紛，出拳狠K其頭部等處20秒，還推倒重傷頭部致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子前年6月開車載女友外出，行經桃園區時疑似與另一輛車起行車糾紛，蔡竟下車朝同姓蔡的男子猛K頭部等處20秒，還將其推倒在地導致頭部重創昏迷，送醫急救時，家屬趕到醫院探視，蔡男竟撂人追打家屬；桃園地院經過年餘審理，最近審結依傷害致死罪判處蔡10年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，32歲的蔡姓男子於2020年6月5日晚間開車載女友經外出，行經桃園區大業路附近，同樣姓蔡的67歲男子疑似發生行車糾紛，2人口角後蔡男下車硬拉開車門，朝坐在駕駛座的67歲蔡姓男子頭部、身體連續出拳痛毆長達20秒才停止，年長的蔡男不甘被打還向年輕的蔡男大喊「不要走」，蔡男再度上前以雙手猛推年長蔡男胸口，導致整個人往後倒，頭部撞擊地面後昏迷，緊急送醫進行開顱手術搶救，延至9天後仍宣告不治。

▲桃園市蔡姓男子前年6月間與另一同樣姓蔡男子起行車糾紛，出拳狠K頭部等處還推倒重傷頭部致死，救護人員在場急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子前年6月間與另一同樣姓蔡男子起行車糾紛，出拳狠K頭部等處還推倒重傷頭部致死，救護人員在場急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，蔡男於案發後向警方承認是因行車糾紛曾推倒對方受傷，但年長的蔡男送醫急救時，其家屬趕到醫院探視，逞凶的蔡男竟還打電話約5、6名友人在急診室外等候，與其兒子等人再啟口角後還追打其兒子。

桃園地院審理時，蔡男坦承揮拳毆打年長的蔡男，回到自己車上時被叫住，後來氣憤推倒蔡男導致頭部重創傷重不治；法官考量蔡男犯後曾要女友打119報案，留在現場隨同員警做筆錄，符合自首要件予以減刑。

法官審酌，蔡男僅因行車糾紛無法控制情緒，警方根據路口監視器發現蔡強拖蔡翁下車，對方不從就在駕駛座下重手狠擊，後來又推倒在地導致頭部撞擊地面傷重致死，顯已欠缺尊重他人生命，犯後未與被害家屬和解與獲得原諒，審結依傷害、傷害致死罪分別判處8月、9年8月有期徒刑，應執行有期徒刑10年，本案還可上訴。

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