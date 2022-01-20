酒駕男急喊「機車先牽回家」　警開置物箱驚見「特務級火力」

▲阿北騎機車停紅燈時，因越線違規遭員警攔查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名許姓男子騎機車停紅燈時越線違規，遭巡邏員警上前盤查，意外發現他有酒容，進一步檢測酒測值超標，警方依公共危險罪現行犯將他逮捕，但許男卻不斷哀求，希望先通知朋友幫他把車騎回家，可疑行徑引起警方懷疑，打開置物箱發現一個手提箱內竟裝有28顆子彈！

這起事件發生在19日上午9點20分，新興分局中山派出所員警巡邏時，行經自立一路與七賢二路口，發現前方一輛機車停等紅燈時越線違規，停在待轉格上，便要求他路邊停車接受盤查。

▲員警發現許男有酒容，進一步對他酒測。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方發現，64歲的許姓男子有酒容，進一步對他酒測，經檢測後酒測值超標，他辯稱是「昨晚喝，怎麼可能到現在還有」，員警無奈說：「事情遇到就配合一下啦！」並依公共危險罪現行犯依法帶回派出所調查，不過許男卻突然激動，表示他家就在附近，希望通知朋友先把機車牽回家。

▲▼警方在許男機車置物箱裡找到28顆子彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，配合先返回派出所，後續會依程序將讓發還車輛。不過認為許男神情表現異常，因此進一步檢查機車置物箱，發現裡頭有一個手提箱，打開後竟藏有28顆子彈。

許男辯稱，子彈是朋友寄放在他這裡，當天整理家裡時翻出來，但不曉得如何處置，本打算將他丟棄，但途中卻因違規被警方攔查。不過這番說法，警方仍保留態度，已擴大追查向上溯源子彈來源，全案訊後依違反槍砲彈藥條例與公共危險罪移請高雄地檢署接續偵辦。

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