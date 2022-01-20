大學學測1／21登場　桃園9考場加強防疫整備

▲桃園市長鄭文燦20日下午視察武陵高中學測考場，並試坐考場位子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦20日下午視察武陵高中學測考場，鄭文燦表示，因應COVID-19防疫整備，桃園共計有1萬1938位學子將在9個考場應試，各校考場已妥善安排防疫措施，包括管制考場進出場動線、中午用餐隔板、加強各試場清消作業等措施，讓考生們能安心進入考場。此外也提醒，今年學測不開放親友陪考，期許考生在人生重要里程碑上做好充分準備，爭取最佳成績。

鄭文燦下午視察學測考場動線與防疫措施，同時也向預看考場考生加油打氣。鄭文燦指出，桃園市共有桃園、中壢2個考區，桃園考區有武陵高中、陽明高中、桃園高中、北科大附屬桃園農工；中壢考區則有中央大學附屬中壢高中、平鎮高中、內壢高中、育達高中、復旦高中等共計9個分區試場。各考分區皆安排防疫備用試場，若為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理考生，大考中心也將另外安排於隔離試場應試，以保障學生應考權益。

▲學測明天登場，市府環保局加強可場內外場環境消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提醒，目前桃園國高中已提早放寒假，20日也是BNT第二劑疫苗入校接種最後一日，因應各學校校園安全，已公告寒暑假期間停止跨校活動，必要活動則以線上教學為主，實體教學為輔，並由各校進行妥適安排。

教育局長林明裕說，桃園市北區部分有5606人報考、中壢考區有6332人報考。因應疫情，今年將比照去年指考高規格辦理，監試人員需打滿兩劑疫苗才可擔任，各考場務必確依大考中心規定配合相關防疫措施：

1. 全面配戴口罩。

2. 管制考場進出場動線，單一入口進場。

3. 考試當日入場時出示身分識別證件與量測體溫，若有發燒情形或呼吸道症狀,至防疫試場應試。

4. 不開放親友陪考，身心障礙、重大傷病或突傷病考生得申請陪考服務。

5. 中午用餐使用隔板、節間休息以在原試場為原則。

6. 試場保持通風，加強考分區清消作業。

7. 勾稽居隔、居檢及自主健康管理考生，至隔離試場應試。

▲大學學測明天登場，不少考生今天到市場預看座位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，因應居隔或居檢人數增加，桃市將增加4個備援試場，包含壽山高中、永豐高中、大園國際高中與啟英高中，以確保考生健康安全。配合大考中心安排，試場人數由每班42人降低為36人，已完成分流設計，減少群聚風險，且監考人員均已完整接種2劑疫苗。今日下午2時起開放看考場，結束後試場也將再次消毒，讓師長及家長都安心，學生也能放心應試。

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