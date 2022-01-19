外送點熱奶茶「卻收到冰飲」！拍照投訴　客服竟回：照片顯示溫的





▲客服神回覆讓原PO超傻眼。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

自從有了外送平台，上班族中午買餐、或是工作忙沒時間出門，只要滑一下手機，美味餐點就送上門，不過，凸槌的狀況也常常出現，一名網友表示，午餐點了早餐店外送，冷冷的天氣點了一杯熱奶茶暖胃，怎料送來的餐點卻是冰的，他立刻跟客服反應，沒想到客服竟然回他「照片顯示是溫的哦！」

原PO在Dcard上發文，昨日中午一如往常打開外送，點了漢堡跟熱奶茶，結果送來的奶茶卻是冰的，寒冷的冬天真的喝不了冰飲，於是他跟客服反應，客服要求他提供清晰的照片，他拍了兩張奶茶的照片，一張是側面，一張是從上往下拍，還用杯子上的水珠，在封膜寫上「冰」。

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沒想到，客服下秒竟然回應，「非常抱歉，照片顯示是溫的哦，並沒有錯誤」，他瞬間臉上冒三條線，並解釋「真的是冰的」，他將對話過程PO上網，無奈表示，「我的冰奶茶看起來真的那麼溫暖嗎？不過認真發問，到底要怎麼拍，才能清楚表達是冰的？」

▲客服表示「照片顯示是溫的哦」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引起網友討論，「好好笑，照片顯示是溫的」、「好好笑但看起來真的是熱的」、「那蒸氣看起來真的溫，還是天氣太冷都冰掉了」、「民間有神人，看來是位能靠眼睛測溫的客服呢」、「我以為客服都是不囉嗦給折價券」、「他可以『看到』溫度，當客服太大材小用了」。

不少網友給出建議，「把封膜撕掉，拍冰塊給他看」、「第一張照片的封膜很像因為熱產生的水蒸氣，但我猜那是泡沫？你可以拿體溫計量然後拍給他看，或是拍杯身的水滴」、「你插一根溫度計進去算了」、「拍帶水珠（退冰）照片給他看」。