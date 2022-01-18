寬褲穿上癮卻「一直出現破洞」　原因超常見！網嚇：會悲劇

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友自從買了落地寬褲後，三不五時就會穿它，直到某天，她發現接近底部之處，莫名出現多個破洞，嚇得狂找問題所在，才知原來都是機車惹得禍。po文掀起熱議，不少人分享慘劇，提醒騎車穿長裙、寬褲超危險。

女網友在Dcard提到，生平買了第一件垂墜感落地寬褲，從前都買9分褲，就怕踩到摔倒或踩髒，結果配厚底鞋效果意外的好，還被隊友稱讚腿變長了，「於是乎我超常穿，超愛穿；結果某天，接近底部的褲管部分開了一個洞，滿頭問號的我太喜歡捨不得丟，所以把它補了起來。」

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後來她又穿了幾次，直到前幾天晚上曬衣服時，震驚看見第二個洞，「驚嚇中再次檢查，洞洞3號和4號...好想哭，而且只有這件褲子會這樣。」

▲原po的寬褲上接連出現破洞。（圖／翻攝自Dcard）

原po從破洞處發現，邊緣硬硬的，是被燒掉的痕跡，這才恍然大悟，「原來是跟隊友出門時，坐在機車後座，被排氣管和引擎之類的，燒了一個又一個洞，左右腿都有。」

對此，不少女生驚呆直呼「我的寬褲最近也被燒破兩個洞，一直回想不起來到底做了什麼」、「超愛寬褲和長裙，但穿時都不敢騎機車或被載，只挑走路或搭大眾運輸時穿」、「我以為只有我會這樣，還想說是不是我太蠢都沒在注意」、「我被燒到兩次」、「上次被男友載的時候，有人還特地叫我注意長裙，說會被排氣管燒掉，揪感心」。

▲騎車最好別穿長裙、寬褲等衣著。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

另外，「穿寬褲騎車」也被眾人點名喊母湯，「還要小心別被右邊的風扇捲到」、「騎車穿寬褲，嫌命長嗎」、「上次穿寬褲下機車，卡到後面把手，差點摔死在地上，幸好我朋友也夠穩，沒跟我一起跌倒」、「我是穿寬褲騎機車，結果褲管勾到中柱，直接差點跟著機車一起摔倒」、「千萬不要穿這種騎機車！被燒掉算小事被捲進去才可怕」、「你只有燒破洞已經是好運了，無論男生女生穿太長的衣褲、會飄飄然的那種，坐後座麻煩小心尾端，自己包好或乾脆不要穿，那個捲進去直接重大車禍」。