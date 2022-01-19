妹子初試蝦皮店到店！卻等來「包裹遺失」通知：懊悔到睡不著

▲原PO很後悔用店到店服務，因為重要包裹整個被寄丟了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

蝦皮積極推「店到店」服務，因為常常免運大受歡迎，近期卻頻傳抱怨聲浪，包括取貨時大排長龍、物流大延宕，有賣家的商品在物流中心一卡就是10天。一位女網友則是第一次使用蝦皮店到店，就收到「包裹遺失」的通知，相當後悔當初選這個取貨方式，直呼「真的好懊惱，為什麼選了蝦皮店到店……」

這位女網友以「蝦皮店到店 包裹遺失」為題在《Dcard》發文，文中表示，她的訂單是去年下的，當時沒想到店到店的情況會如此慘烈，只知道取貨時可能要排隊排久一點，就想說用用看，結果讓她很心痛，「第一次使用，沒想到就寄丟了，這兩天才收到包裹遺失的通知。」

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原PO指出，她買的是一個很重要、很重要的客製化商品，因為就只有那一個，沒辦法再重新下單，不禁求助，「想請問有沒有買家或賣家，包裹遺失後有再尋回的？如果後續有尋回，大概多久會找到並退回賣家？」更後悔直呼，「真的好懊惱為什麼選了蝦皮店到店……這兩天晚上都懊悔到睡不著……」

▲蝦皮積極推店到店服務。（示意圖，非新聞當事人／記者許靖騏攝）

貼文一出，就有人直搖頭，「已經確定包裹遺失的話就不會再繼續找了啊！會直接進入賠償金額的流程了」，還有網友指出，包裹遺失有兩種情況，一種是收到到貨簡訊，去門市卻找不到，那就是包裹在店裡面的某處，但店員找不到；另一種是沒收到簡訊判遺失，「就是物流中心或理貨中心搞丟了，那找回來的機率就微乎其微了。」

留言處則有店員現身，「我們店不太會幫客人找遺失包裹耶！一天進百箱，常常一人當班，根本弄不完，然後薪水沒多少，打電話給客人要花自己的錢，都直接跟客人說打電話給客服或等待（就是看公司怎麼賠償）」、「我是店員，這幾天已經有幾位客人取包裹的時候，會取到兩件一樣的包裹，一件是重新下單的，一件是原本遺失的包裹，所以遺失的包裹也是有可能會到店內，可以去店裡問問看。」

不過，也有不少過來人現身，說自己的包裹也曾被判斷遺失，但等了一陣子又被通知找到了，「可以等等看，還是有找到的可能」，不過因為遺失時可能會顯示完成訂單，「會表示貨寄到店家，然後就給我記一次貨到付款未取件」，這部分就比較讓人覺得委屈。