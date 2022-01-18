自掏腰包到杜拜慘淪詐騙共犯　護照還遭人蛇集團沒入

▲2022年杜拜哈里發塔跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委劉建國18日表示，日前有一位學生誤信臉書文章，以為可以到杜拜打工賺錢，結果一下飛機就被丟包，甚至遭到人蛇集團關起來，要求其從事詐騙行為，所幸經友人求援、輾轉陳情到辦公室，該名學生已經脫離人蛇集團的掌控，並且安全回到台灣。

劉建國18日下午在臉書表示，辦公室日前接獲陳情，有一位A同學誤信臉書文章，以為可以到杜拜打工賺錢，連絡對方、買了機票就到杜拜，孰不知一下飛機就被丟包，A同學遭到人蛇集團關起來，要求從事詐騙行為。

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劉建國指出，A同學的護照被收走，語言也不通，向台灣駐杜拜辦事處求援，我國與阿拉伯聯合大公國並無邦交、也沒有司法互助，救援還需杜拜警方協助，A同學也向台灣的友人求援，輾轉陳情到他的辦公室，並聯絡外交部盡快協助相關處理，持續關心救援過程。

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劉建國透露，所幸A同學藉機逃離了人蛇集團的掌控，辦事處也趕辦臨時護照，人已經平安回台。

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劉建國說明，經過深入向外交部了解，近期此類案件激增，網路詐騙文章源源不絕，剛出社會的年輕人想要打拚賺錢，卻被不肖分子詐騙，他已經要求外交部、警政署等部會單位謹慎看待這樣的事，應加強宣傳防止詐騙、被詐騙的時候應該如何處理等。

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劉建國也說，請各位朋友小心，網路詐騙多，好康不是天天有，求職或是消費一定要謹慎再謹慎。