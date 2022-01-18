「穩賺不賠」屏東女誤信博弈網站　啟動圈存機制保住存款

▲潮州分局光華派出所警員劉鈺齊啟動「圈存機制」救回女子被騙款項 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮周姓女子在臉書認識一名網友，佯稱投資博弈網站，穩賺不賠，她信以為真，匯款至對方指定帳戶，惟欲領獲利時遭對方百般刁難、恐嚇，甚致威脅提告，她求助165專線，潮州警方獲報，研判其遇到假投資型詐騙，立即迅速完成凍結帳戶相關程序並聯繫銀行順利啟動「圈存機制」，成功救回周女所匯出新臺幣2萬870元，讓她喜出望外，頻頻向警方道謝。

潮州分局光華派出所警員劉鈺齊日前備勤時，接獲165通報於潮州鎮民安一巷路段疑有民眾遭到詐騙，立即聯繫到38歲周姓女子。

她表示，在於臉書社群認識一男子，遭其利誘至博弈投資網站投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，她依指示申請帳號，並依照男子指示匯款至指定帳戶，惟要提領獲利出金時，卻以各種理由要求支付保證金等費用，甚至語帶恐嚇稱失利的部分要投資人自付佣金，否則要對周女提告。

她驚覺有異，尋求165反詐騙專線協助，除了懊惱被騙，亦認為錢追不回來了；警方立即啟動相關機制會同銀行圈存機制，成功保住帳戶裡的錢，讓她相當感激。

潮州分局長黃國源提醒民眾，如遇通訊軟體或網路平台標榜低風險高獲利等投資話術，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，不管金額大小，都是民眾辛苦賺來的血汗錢，警方絕對不輕易讓詐騙集團騙走。