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鎖定手遊高價寶物「輪迴碑石」　三方詐騙害無辜手機業被盯上

▲▼ 。（圖／中打提供）

▲警方現場查扣電腦2台、手機4部、現金2萬2000元等證物。（圖／中打提供）

記者白珈陽／台中報導

手遊「新楓之谷」中的虛擬寶物「輪迴碑石」，由於市價昂貴，成為詐團鎖定目標。嘉義縣高姓、徐姓男子，在遊戲中創立10多個帳號尋找買家，誆稱以市價6至7折販售，再要求買家匯款至不知情的手機通訊業者，讓手機業者成為代罪羔羊。中打經數月蒐證，去年底持拘票逮捕2人到案，初步清查被害人數達14人，詐騙金額約為26萬元，詢後依詐欺罪嫌移送偵辦，檢察官向法院聲押獲准。

「新楓之谷」虛擬寶物「輪迴碑石」，可增加3倍練功速度，產量不多，在玩家間相當搶手，即使市價高達5萬6000元至7萬元不等，仍讓玩家趨之若鶩。

中打指出，詐團首先在網路搜尋有販售iPhone13的手機通訊行業者，向對方表明欲購買手機後取得金融帳號，再到遊戲討論區或聊天室，用10幾個不同帳號暱稱販售虛擬寶物，以市價6至7折約4萬元販售；犯嫌與玩家交易後不會給予寶物，待玩家發現匯款後卻沒拿到寶物，便會向犯嫌詢問，此時犯嫌即得知玩家已匯款，遂向手機業者領取一開始預定的iPhone，再到網路上將手機轉賣，取得貨款牟利。

此種行為，導致無辜手機業者遭到警方盯上，相關金融帳號也被列為警示帳戶，犯嫌除無須收購人頭帳戶，省下了詐騙成本，得逞後更不用派員擔任車手提款，製造斷點，規避警方查緝，宛若新興的「三方」詐騙手法。

中打成立專案小組，報請嘉義地檢署來股檢察官吳心嵐指揮偵辦，循線追查，發現高男、徐男等2人涉嫌重大，全案經數月蒐證，於去年12月23日，持拘票拘提嫌犯到案，予以偵破。

▲▼ 。（圖／中打提供）

▲警方去年12月23日，持拘票拘提嫌犯到案。（圖／中打提供）

警方現場查扣電腦2台、手機4部、現金2萬2000元等證物，初步清查第三方金融帳戶共7本，被害人數達14人，損失金額25萬9500元，持續擴大清查中。警方詢後，依詐欺罪嫌移送偵辦，經指揮檢察官向法院聲押獲准。

刑事警察局呼籲，網路遊戲為虛擬世界，具有高度匿名之特性，尤其網路遊戲玩家專注於電競世界後，多未留意新聞時事，特別容易成為犯罪集團覬覦的目標，網路上明顯低於行情市價之物品多為誘餌，除要避免透過通訊軟體交易，更要注意切勿輕易提供個人金融帳號給他人，在收受他人匯款之前，切勿提供個人金融帳戶給他人，以免落入此種「三方詐騙」陷阱。

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