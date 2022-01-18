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台歐關係深化！歐洲去年26項友我決議　外交部：友台聲量創新高

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

台歐關係持續深化，外交部今（18）日表示，去年歐洲議會及歐洲各國議會總計通過26項友我決議暨動議，友台聲量創新高，包括支持台灣國際參與、關切台海安全、重視提升雙邊關係、呼籲洽簽台歐盟BIA等，對台灣民主、防疫、經貿等成就且高度褒揚。

外交部舉例，例如法國參議院去年5月6日首度通過支持台灣參與國際組織之決議，國民議會亦於11月29日通過支持台灣國際參與之友台決議，肯定法國政府持續支持台灣參世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，創下法國國會兩院在半年之內均首度通過友好台灣決議的歷史記錄。

此外，外交部補充，荷蘭眾議院上年11月30日先後以壓倒性票數通過兩項友我動議，分別是籲請荷蘭政府不接受中國片面改變台海現狀動議及敦促歐盟支持立陶宛加強與台灣發展關係動議；而愛爾蘭參議院也在上年12月1日一致通過挺台決議，支持提升對台關係及台灣參與國際組織，這是繼愛爾蘭參議院於2013年及2015年通過友台決議之後，再度通過決議以敦促愛爾蘭政府增進與台灣的關係。

外交部稱，歐洲與我理念相近國家接續以通過決議案方式展現對我國參加國際組織的強力支持，亦對中國侵略性擴張與破壞區域和平及穩定表示關切，同時對立陶宛加強與我國發展關係表示支持。外交部對歐洲各國高度挺台的聲量與力道表達由衷感謝，證明台灣在國際上確不孤單。

外交部強調，因應全球各式的挑戰，台灣將持續與共享民主、自由、人權等普世價值的理念相近國家攜手努力，在既有的良好雙邊基礎上，持續致力發展高科技、綠能、供應鏈重組、數位金融等全方位的互惠互利合作，以創造國際更多良善循環。我國將繼續為區域及全球的和平穩定與繁榮貢獻力量。

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