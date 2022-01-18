狠打臉南韓文在寅！北韓新年「連續4度」試射　可摧毀南韓軍事基地

▲北韓17日上午從平壤試射短程彈道飛彈KN-24。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）昨（17）日上午8時50分、54分，在平壤順安飛行場向東試射2枚號稱是北韓版「ATACMS」的短程彈道飛彈KN-24，成功擊中咸鏡北道吉州郡舞水端里外海的無人島，是今年以來第4度飛彈試射，最高領導人金正恩並未出席現場。由於此時剛好適逢南韓總統文在寅出訪海外簽署軍武販售合約，北韓的試射行動自然引發外界聯想。

北韓官媒《朝中社》今（18）日上午在報導中證實，在國防科學院與第2經濟委員會等機關的計畫下，17日進行戰術誘導飛彈的「檢查」射擊訓練，從生產中的飛彈挑選試射，從西部地區發射2枚戰術誘導飛彈，精準擊中位於朝鮮東海（日本海）被做為標靶的無人島，「國防科學院（從此次試射中），確認該武器體系的精準性、安全性、運用效果。」

南韓聯合參謀本部指出，北韓17日上午8時50分試射的2枚飛彈飛行距離為380公里、飛行高度則約42公里。南韓《韓聯社》指出，北韓從其所生產的飛彈，從中隨機挑選2枚進行試射，以求檢查飛彈的品質與性能，估未來北韓軍方將實戰佈署KN-24，並提高產量。

《韓聯社》分析，號稱北韓版「ATACMS」短程彈道飛彈KN-24從搭載2個發射管的履帶型（Continuous tracks，連續軌道，無限軌道，무한궤도）、或是車輛型移動式發射台（TEL）上發射，與KN-23一樣可以隱蔽於隧道、叢林，移動至開闊地後可連續發射2枚飛彈，對敵方造成奇襲效果。

北韓此次的飛彈試射地點為平壤順安機場，距離南韓忠清南道雞龍台「陸海空軍本部」的直線打擊距離為400公里，接近此次試射的飛行距離（380公里），而其飛行的頂點高度比薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）的最低攔截高度（50公里）還要低，一旦戰爭時發射成功，恐造成南韓難以攔截、應對。

▲南韓向阿聯出售4億韓元、具攔截作用的地對空中程飛彈「天弓-2型」，文在寅與該國總理交換合約書。（圖／達志影像）

另外，此次北韓試射的時間點非常敏感，因為正適逢南韓總統文在寅出訪阿拉伯聯合大公國（UAE，以下稱阿聯），與阿聯副總統兼總理、杜拜謝赫穆罕默德•本•拉希德•阿勒馬克圖姆簽署南韓所研發的地對空中程飛彈「天弓-2型」（M-SAM2）4兆韓元的軍售合約，兩人於當地時間16日下午在杜拜世博會館交換合約書。

根據《紐西斯通訊社》，「天弓-2型」是南韓國軍武工業為了攔截、反制北韓的彈道飛彈，所研發的中程攔截用飛彈，因此外界認為北韓此次所試射的飛彈，很可能是針對南韓向阿聯所軍售的天弓-2型而來。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長（정성장）表示，「北韓此次所進行的飛彈試射，基本上雖可以解讀為南北韓之間的飛彈軍武競賽，然而此次文在寅出訪的中東國家，在過去主要是北韓飛彈技術輸出國，因此有必要仔細關注。」

據悉，從今年1月起北韓已經連續在短時間內進行4次飛彈試射，分別是5、11日試射極超音速飛彈、14日試射北韓版「伊斯坎德爾」彈道飛彈KN-23，以及17日試射KN-24，由於其射程皆吻合試射地點和駐韓美軍基地（京畿道平澤）、雞龍台南韓陸海空軍本部之間的距離，因此被認為是衝著南韓而來。

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