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為弱勢、為環保、為醫護付出　蔡英文肯定國際扶輪貢獻

▲國際扶輪為弱勢、為環保、為醫護付出 蔡英文總統肯定感謝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲近百位扶輪代表前往總統府，獲總統蔡英文接見。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

國際扶輪3490地區新北、基隆、宜蘭、花蓮等近百位扶輪代表17日上午前往總統府，獲總統蔡英文接見，感謝疫情期間，所幸扶輪社各個菁英都還能夠為弱勢、為環保甚至是為偏鄉教育及醫療，都貢獻不少的心力協助，所有的努力、所有的付出，也都為了國家部門無法全部照顧到的地方，擔起這份社會責任，真心肯定並感謝扶輪社的貢獻。

國際扶輪3490地區由總監黃文龍賢伉儷率領，國策顧問前總監張秋海、立法委員羅致政陪同，所有3490地區2021-2022年度的團隊及新北、基隆、宜蘭、花蓮各分區的助理總監、社長們一起將近1百人前往總統府接受總統的接見。

▲國際扶輪為弱勢、為環保、為醫護付出 蔡英文總統肯定感謝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國際扶輪3490地區總監黃文龍（左）表示，扶輪人的精神就是已人道關懷為目標。

蔡英文致詞時表示，這兩年國內因為疫情嚴重影響，所幸扶輪社各個菁英都還能夠為弱勢、為環保甚至是為偏鄉教育及醫療，都貢獻不少的心力協助，所有的努力、所有的付出，也都為了國家部門無法全部照顧到的地方，擔起這份社會責任，真心的感謝扶輪社的貢獻。

國際扶輪3490地區總監黃文龍表示，受到疫情的影響，台灣國際扶輪人總動員，不論是醫療設備、口罩、防護衣、酒精等物資，還有為第一線的醫護人員送餐鼓勵加油等，只要哪裡需要扶輪人都會樂意趕快幫忙找資源、找人力一起協助，這就是以人道關懷為目標的扶輪精神，更具體展現「以服務改善人生」的扶輪年度主題。

國際3490地區國際事務長也是現任立法委員的羅致政表示，國際扶輪每年國外的社會服務1800萬經費改成國內捐助，計畫捐贈花蓮就醫巡迴車以及公立小學識字能力提升等計畫，改善偏鄉就醫就學問題，這都再在顯示扶輪關懷無遠弗屆，不分地域，只要哪裡需要扶輪人就會伸出援手。

▲國際扶輪為弱勢、為環保、為醫護付出 蔡英文總統肯定感謝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國際扶輪人與蔡英文總統合影。

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