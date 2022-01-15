　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、賴清德追加高端　「海陸護理師」三度重現經典畫面

記者葉國吏／綜合報導　

Omicron疫情持續延燒，總統蔡英文、副總統賴清德今早追加高端疫苗第三劑，此次再度由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為蔡英文接種疫苗，並且三度重現高舉高端疫苗盒子的畫面。

▲台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為總統蔡英文施打第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為總統蔡英文施打第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文接種第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文接種第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對當天接種疫苗的其他民眾影響，蔡總統將於7點30分、賴副總統將於7點50分至現場。比照過去接種兩劑，依照相關流程進行，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況。

▲台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為副總統賴清德施打第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為副總統賴清德施打第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

正副總統接種疫苗也意外讓代理督導長溫慧敏爆紅，從去年3月起接連替行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、副總統賴清德接種疫苗，因動作專業流暢，技術獲得讚許；在媒體鏡頭前高舉針劑的動作，更讓她成為網路熱搜。

因接種疫苗姿態優雅，溫慧敏當時曾笑著說，受家庭教育影響，打理儀容是自我要求，連她高齡近80歲的母親，每天出門仍畫上淡粧，絕不會邋遢出門。

▼副總統賴清德接種第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德接種第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

 
ET快訊
預約第3劑！1922平台10點開放　照年齡分3階段登記
日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG被起底！20字大方回
蔡英文、賴清德追加高端　「海陸護理師」三度重現經典畫面
LIVE／蔡英文、賴清德　接種打第3劑高端
百萬網紅淫片瘋傳！從小被父猥褻　欠債2600萬「只能用身體還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打完就好過年！蔡英文、賴清德接種第3劑高端

蔡英文、賴清德追加高端　「海陸護理師」三度重現經典畫面

LIVE／蔡英文、賴清德　接種打第3劑高端

連勝文「1000字用17驚嘆號」　作家康文炳酸：僅1句號三倍驚嚇

快訊／鼓勵接種疫苗　蔡英文、賴清德明赴台大打第3劑高端

林姿妙遭偵訊　朱立倫控民進黨政治追殺：把國民黨個別擊破再殲滅

前法官不滿民眾黨初選「連署陳情」　柯文哲拒絕：比賽完才說不公平

北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」：疫苗護照是解決方案

被控會出賣黃珊珊　柯文哲反嗆王世堅「扶龍王」：講的每樣都顛倒

防疫旅館剩1%床位！劍潭運動中心明啟用　柯文哲：20-40歲無症狀為主

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

同理、阿蘭改編《身騎白馬》乱彈阿翔聽到想哭　《聲林之王3》太難選...徐佳瑩吃胃藥

温昇豪誇「威妮戀」很會藏　傳授婚姻祕訣...天心：各憑本事

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

《大學生了沒》李唯楓赴陸「百萬存款被騙光」　熊熊、席惟倫戀情全見光死

希澈深情獻唱《姐姐是我的女人》　結局突反轉...姐姐真的翻桌了XD

打完就好過年！蔡英文、賴清德接種第3劑高端

蔡英文、賴清德追加高端　「海陸護理師」三度重現經典畫面

LIVE／蔡英文、賴清德　接種打第3劑高端

連勝文「1000字用17驚嘆號」　作家康文炳酸：僅1句號三倍驚嚇

快訊／鼓勵接種疫苗　蔡英文、賴清德明赴台大打第3劑高端

林姿妙遭偵訊　朱立倫控民進黨政治追殺：把國民黨個別擊破再殲滅

前法官不滿民眾黨初選「連署陳情」　柯文哲拒絕：比賽完才說不公平

北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」：疫苗護照是解決方案

被控會出賣黃珊珊　柯文哲反嗆王世堅「扶龍王」：講的每樣都顛倒

防疫旅館剩1%床位！劍潭運動中心明啟用　柯文哲：20-40歲無症狀為主

迪化街新玩法！「6米高萌虎」盤據永樂市場、繽紛燈籠海超好拍

吳淡如傳統市場「給1000卻被說500」！釣出許多網友同經歷曝2解套法

打完就好過年！蔡英文、賴清德接種第3劑高端

大聯盟勞資重啟談判再破裂　繼續封館恐影響春訓

喬科維奇將遭拘留到明早　拚「翻案」卻被排下周一出賽

投資市場逆齡！美國散戶交易量10年成長一倍　年輕世代成攻堅主力

邦威旅台、打墨聯表現不俗　投回洋基簽小聯盟約

皮膚科醫師教「抗痘飲食」！6種食物照著吃，消痘控油還防老化

半夜常呼吸困難飼主超疑惑　監視器拍出「可愛鬼」壓床瞬間笑翻

陳炳辰／店面租不掉就加價租　老司機房東算盤藏這招

走同一階梯「4人滑倒3個」！　損友無情嘲諷...下秒自己中招

政治熱門新聞

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

連勝文「千字用17驚嘆號」　康文炳酸：1句號三倍驚嚇

LIVE／蔡英文、賴清德　接種打第3劑高端

蔡英文、賴清德追加高端　「海陸護理師」三度重現經典畫面

快訊／北市新確診西堤員工足跡曝　北車、北捷明德站、天母SOGO

快訊／聯邦銀行確診夫妻足跡曝光　橫跨雙北到過華山、士林夜市

北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」

快訊／北市新增1例本土確診　桃園銀行西餐廳群聚案燒到台北

柯文哲籲推動「疫苗護照」　禁內用、運動戴口罩衝擊民生經濟

禾馨疑涉詐保　柯文哲酸「趁火打劫」：想賺錢去炒股票

顏寬恒被下架燒進雲林　蘇治芬反擊張麗善：太瞧得起我家了

柯文哲宣布：北市15日起　室內外運動需全程戴口罩

快訊／新北本土+1　侯友宜證實：染疫聯邦銀行員丈夫

更多熱門

相關新聞

LIVE／蔡英文、賴清德　接種打第3劑高端

LIVE／蔡英文、賴清德　接種打第3劑高端

新冠肺炎疫情延燒，為了進一步鼓勵民眾接種第3劑疫苗，總統府發言人張惇涵14日表示，總統蔡英文、副總統賴清德將分別於今（15）日上午7點30分、7點50分至預約地點「台大醫學院體育館」接種第三劑高端疫苗。《東森新媒體ETtoday》將全程為您直播。

快訊／蔡英文、賴清德15日打第3劑高端

快訊／蔡英文、賴清德15日打第3劑高端

台灣加速福島食品解禁？

台灣加速福島食品解禁？

海軍戰力升級！布雷艇中隊成軍　蔡英文：讓世界看到守護國家的決心

海軍戰力升級！布雷艇中隊成軍　蔡英文：讓世界看到守護國家的決心

快訊／賴清德出訪宏都拉斯擬過境美國　總統府：若定案將對外說明

快訊／賴清德出訪宏都拉斯擬過境美國　總統府：若定案將對外說明

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

男大生借重機自撞　口鼻流腦脊液亡

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

Keanna澄清「天大的誤會」！ØZI經紀人解釋2人關係

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

F-16V墜海組織DNA比對　確認是陳奕本人

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

男大生跟同學借重機　自撞慘死

百萬網紅淫片瘋傳　欠債2600萬「只能用身體還」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

曾莞婷彎腰辣照「兒童不宜」！　高衩開到根部超犯規

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面