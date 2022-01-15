蔡英文、賴清德追加高端　「海陸護理師」三度重現經典畫面

記者葉國吏／綜合報導

Omicron疫情持續延燒，總統蔡英文、副總統賴清德今早追加高端疫苗第三劑，此次再度由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為蔡英文接種疫苗，並且三度重現高舉高端疫苗盒子的畫面。

▲台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為總統蔡英文施打第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文接種第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對當天接種疫苗的其他民眾影響，蔡總統將於7點30分、賴副總統將於7點50分至現場。比照過去接種兩劑，依照相關流程進行，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況。

▲台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為副總統賴清德施打第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

正副總統接種疫苗也意外讓代理督導長溫慧敏爆紅，從去年3月起接連替行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、副總統賴清德接種疫苗，因動作專業流暢，技術獲得讚許；在媒體鏡頭前高舉針劑的動作，更讓她成為網路熱搜。

因接種疫苗姿態優雅，溫慧敏當時曾笑著說，受家庭教育影響，打理儀容是自我要求，連她高齡近80歲的母親，每天出門仍畫上淡粧，絕不會邋遢出門。

▼副總統賴清德接種第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）