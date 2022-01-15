追加第三劑高端！蔡英文曝過程「不會痛」　賴清德籲民眾配合政府

記者蘇晏男／台北報導

正副總統蔡英文、賴清德今（15日）早上到台大醫學院體育館追加第三劑高端疫苗，台大醫院護理部代理督導長溫慧敏也第三度替兩人施打。結束後，蔡英文透過臉書表示，過程很順利、也不會痛，希望大家多給第一線防疫人員支持和鼓勵。賴清德則喊話，病毒不斷變異，抗疫不能鬆懈，只要配合政府並落實個人防疫、完整接種疫苗，我們一定能團結守住疫情。

蔡英文今15日早上7時半許，在維安人員及台大醫院團隊陪同下，抵達台大醫學院體育館；蔡身穿灰色短袖上衣、外搭黑色背心及黑色外套，依序插健保卡掛號、量體溫、填寫資料、問診，過程與民眾一致；接著，溫慧敏拿取高端疫苗包裝盒，向蔡英文說明完後，轉身對媒體記者展示，隨後再替蔡英文接種高端疫苗。蔡英文接種完後，對溫慧敏比一個讚，也秀出小黃卡，證明自己打了三劑高端疫苗。

待蔡英文離開後，賴清德約於早上7時50分到場，同樣按流程進行掛號、量體溫、填寫資料、問診；溫慧敏同樣拿取高端疫苗包裝盒向賴清德說明完，只是這次對媒體記者展示的非包裝盒，而是高端疫苗針頭。賴清德接種完後，也向媒體秀出小黃卡，並比一個讚。

事後，蔡英文在臉書表示，近來國際疫情相當嚴峻，國內疫情也出現變化，我們不只要謹慎落實防疫，也要盡快接種三劑疫苗，全力守住疫情防線。

蔡英文說，「今天我也來接種第三劑高端疫苗，過程很順利、也不會痛。非常感謝台大醫院醫護團隊以及所有醫護人員的辛苦，希望大家多給第一線防疫人員支持和鼓勵。」

蔡英文也喊話，大家要接種疫苗，除了向醫療院所預約，中央的1922疫苗預約平台，也在今天重啟，大家都可以善加利用，盡早預約做安排。我們繼續做好防疫措施，打疫苗團結防疫，大家也能安心過好年。

賴清德則透過臉書說，「我已施打完第三劑追加劑疫苗，那你呢？」1922疫苗預約平台在今天上午10點重啟，依年齡分流預約接種，請大家盡速預約施打疫苗。病毒不斷變異，抗疫不能鬆懈，但也不必過度恐慌，只要配合政府並落實個人防疫、完整接種疫苗，我們一定能團結守住疫情。

▼蔡英文、賴清德15日早上追加第三劑高端疫苗。（合併圖／記者林敬旻攝）