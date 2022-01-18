馬英九曾曝日本食品不應禁止　還建議蔡英文「別刁難日本朋友」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團要杯葛日本福島五縣食品進口，甚至主張再提公投，民進黨資深幕僚18日表示，全世界只剩台灣跟中國全面禁止日本食品，國民黨絕口不提的是，國民黨上次執政時，就已規劃要開放，時任總統馬英九還要即將接任的蔡英文政府不要刁難日本朋友。

馬英九在2016年卸任前，接受媒體專訪時，就針對日本福島核災五縣的食品進口，肯定日方「在產地證明和輻射證明等申報都有確實執行，日本食品的檢查也都沒問題，不應再禁止，以免日本覺得我們很不合理。」

馬英九當時說，想要跟國際打交道，還是要站住一個「理」字，他建議當時即將接任的蔡英文政府，「不應該刁難我們日本朋友」。

民進黨幕僚指出，在馬英九當時的專訪中，他也坦承，在自己任內本來就計畫要開放福島食品進口，但因為選舉擔心參選的立委抗議會影響選票；他也在訪問中說，這些食品不影響國人健康的前提下，應該盡快開放。

至於國際間對於日本食品的態度，民進黨幕僚說，截至去年底，全世界對於日本食品仍有部分限制的國家，包括阿聯、以色列、新加坡、歐盟以及美國等，皆已全面開放，目前申請要參與CPTPP的英國，也進入全面開放的準備期。

對於日本食品的議題，民進黨幕僚表示，「反美豬」公投讓國民黨跟華府互信流失，經濟藍也在投票時倒戈；他說，台灣社會現在對於參與國際經貿組織有很高的期待，國民黨還想要阻止台灣以國際標準，決定日本食品進口與否。

民進黨幕僚指出，中國已釋出準備全面開放日本食品的態度，就是希望加速CPTPP的申請進度；他質疑，國民黨現在的動作，是不是要阻擋台灣開放的時間，甚至讓包括日本在內的CPTPP會員，覺得台灣無意遵守國際規範，相當值得懷疑。