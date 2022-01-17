全球30年來規模最大！東加火山爆發瞬間照曝光　陸地塌入海面下

▲東加「洪加湯加－洪加哈派」火山噴發瞬間伴隨閃電。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南太平洋島國東加外海的海底火山在15日爆發，引發地震與海嘯，原本的火山島整個崩塌，有約三分之一的陸地沉入海底，更有專家形容，這次的噴發規模達到5級，也是30年來全球規模最大的火山爆發。

「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）火山島位於東加塔布島（Tongatapu）65公里外，是2015年海底火山噴發後形成。根據《紐西蘭先驅報》報導，奧克蘭大學火山專家克羅寧（Shane Cronin）表示，數據顯示這次的火山噴發指數（VEI）達到5級，「火山噴發的大規模、爆炸性擴散表明，這可能是自1991年菲律賓皮納圖博火山（Pinatubo）爆發後，規模最大的一次噴發。」

▲▼東加海底火山島噴發衛星圖。（圖／路透）



克羅寧說，火山爆發後，地面上看到的景象就如同世界末日一樣，火山灰遮蓋了太陽、雷鳴般的衝擊波伴隨數千次閃電，「人們可以看到遠處的雲、轟隆巨響，然後是第一次海嘯帶來的大浪，接著是火山灰雲在東加塔布島擴散時，火山雲中還有非常密集且細小的火山灰顆粒，它完全擋住了太陽，而雨水會伴隨著小石子和火山灰傾盆而下。」

▲東加海底火山島噴發。（圖／路透）

根據《紐約郵報》報導，「洪加湯加－洪加哈派」火山島在2015年形成後，島上有一個高120公尺的火山錐口，但寬達19.3公里的海底火山15日噴發後，整座島嶼中心直接崩塌，約有三分之一的陸地沉入海底。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，首都努瓜婁發（Nuku’alofa）現在被火山灰覆蓋，其餘一切平安，紐西蘭正努力和當地政府建立溝通，島上的電力、行動電話訊號也已逐漸恢復，但目前還沒和首都以外的火山附近島嶼取得聯繫。

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