東加火山恐怖噴發「千年一遇」　科學家警告：劇烈活動恐持續數年

記者吳美依／編譯

東加海底火山14、15日大規模噴發，觸發海嘯及規模7.4強震。根據地質史研究，火山島「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）大約每1000年才會發生一次如此劇烈的噴發；紐西蘭奧克蘭大學學者克隆寧（Shane Cronin）認為，該火山在未來數周甚至數年內，恐將持續發生劇烈活動。

▲東加海底火山噴發，震撼全球。（圖／路透）



《國家地理頻道》報導，「洪加湯加－洪加哈派」由2座無人島組成，距東加主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）僅65公里，但隱藏在水下的，卻是高度約1800公尺、寬度約20公里的巨大火山體。

該火山本次噴發後，引起破紀錄數量的閃電，音爆聲響環繞半個地球，最遠抵達1萬英里（1.6萬公里）以外的英國；可怕海嘯緊接而來，影響美加西部沿岸、墨西哥甚至南美洲部分地區。

▲東加火山島「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）。（圖／路透）

英國布里斯托大學學者米切爾（Sam Mitchell）指出，2021年12月19日，該火山就曾噴發，產生一系列爆炸及16公里高的火山灰柱及煙霧，但對一座海底火山而言「沒什麼不尋常」的；接下來幾周，大量岩漿使得該島面積擴大近50%。

克隆寧解釋，該火山上次大規模噴發在西元1100年，此後岩漿持續累積，「大量岩漿結晶化導致氣體壓力上升，其速度太快，以至於小規模噴發無法及時釋放能量」；大量岩漿找到出口後，在短時間內劇烈減壓，一次釋出。

克隆寧指出，許多細節目前尚不清楚，包括噴發高峰是否已經過去，岩漿壓力釋放後，火山系統是否已趨穩定等等，但根據研究，每次面臨「千年一遇」大噴發，都伴隨多起獨立噴發事件。

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