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7年前噴發形成新島嶼！　東加海底火山冒「新火山口」衛星圖曝光

記者張方瑀／綜合報導

南太平洋島國東加的海底火山在周末兩度噴發，造成規模7.4強震並引發海嘯。事實上這座「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）火山島是在2015年噴發後形成，存在超過7年之久，並在去年12月出現新的火山口，整座島嶼的大小也擴大近45％。目前仍不確定上周末大噴發後的島嶼現狀。

▲▼東加海底火山於7年前噴發形成火山島。（圖／達志影像／美聯社）

▲東加海底火山於7年前噴發。（圖／達志影像／美聯社）

根據《Planet》報導，「洪加湯加－洪加哈派」火山島位於東加塔布島（Tongatapu）65公里外，是2015年海底火山噴發後形成，科學家最初認為，火山島通常會在形成後幾個月內消失，但這座火山島卻存在至今，時間已超過7年，甚至在去年12月底從新的火山口再次噴發。

▲▼東加火山島「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）噴發前。（圖／路透）

▲▼東加火山島「洪加湯加－洪加哈派」火山島1月7日（上）的衛星圖，以及1月15日（下）大噴發前2小時的衛星圖。（圖／路透）

▲▼東加火山島「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）噴發前。（圖／路透）

美國馬里蘭州NASA戈達德太空飛行中心（NASA Goddard Space Flight Center）科學家斯萊貝克（Dan Slayback）指出，去年底的噴發摧毀了2015年形成120尺高火山錐的一大部分，讓火山口湖出現許多新的物質，短短幾天內外觀就有驚人變化，對比去年12月中旬與今年1月15日拍攝的畫面可以看到，整座火山島的面積增加了近45％。目前仍不確定上周末大噴發後的島嶼現狀。

▲▼東加海底火山島噴發衛星圖。（圖／路透）

▲東加海底火山島1月15日噴發衛星圖。（圖／路透）

東加的海底火山於14、15日出現兩次大型噴發，造成規模7.4強震並引發海嘯，不只東加受到影響，日本、澳洲、美國、秘魯、智利等環太平洋國家都接連被這場火山噴發引發的海嘯侵襲，加州聖路易港出現4.1英尺（大約1公尺）高的巨浪、澳洲最高浪高接近1.3公尺、日本也出現1.2公尺大浪。

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