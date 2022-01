7年前噴發形成新島嶼！　東加海底火山冒「新火山口」衛星圖曝光

記者張方瑀/綜合報導

南太平洋島國東加的海底火山在周末兩度噴發,造成規模7.4強震並引發海嘯。事實上這座「洪加湯加-洪加哈派」(Hunga Tonga-Hunga Ha’apai)火山島是在2015年噴發後形成,存在超過7年之久,並在去年12月出現新的火山口,整座島嶼的大小也擴大近45%。目前仍不確定上周末大噴發後的島嶼現狀。

▲東加海底火山於7年前噴發。(圖/達志影像/美聯社)



The recent volcanic eruption on Hunga Tonga-Hunga Haʻapai caused the island to expand significantly (nearly 45%!) as seen in these two PlanetScope images captured on November 17, 2021 and January 3, 2022 pic.twitter.com/ySq1whGUH8