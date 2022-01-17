東加火山噴發　釋放大量二氧化硫！斐濟政府警告：小心酸雨

記者陳宛貞／綜合外電報導

東加王國鄰近海底火山連日噴發，除引發強震及海嘯，也導致太平洋上空被濃度極高的有毒氣體籠罩。斐濟政府警告，火山灰恐怕造成酸雨，呼籲民眾待在室內，並確保家用水源不受污染。

▲ 東加海底火山噴發引發地震及海嘯，造成災情。（圖／路透）

根據《紐西蘭先驅報》，紐西蘭國家水資源和大氣研究機構（NIWA）指出，受到東加火山爆發影響，目前全球二氧化硫（S02）濃度最高的地區就在太平洋上空。二氧化硫是一種無形的有毒污染物，會隨時間推移轉化為硫酸液滴。

斐濟政府發言人表示，環境部呼籲民眾，為防酸雨威脅，下雨時應待在室內，並蓋住所有家用儲水箱。

至於紐西蘭，二氧化硫已被捲入正影響該國東部的熱帶氣旋科迪（Cyclone Cody）中。儘管NIWA初步數據顯示，平流層中二氧化硫濃度未達極端水平，但目前要下定論為時尚早，仍需進一步觀察。

NIWA提到，此次噴發對東加部分地區造成大規模破壞，不過目前看來不太可能影響全球氣溫，但火山煙霧（Volcanic Smog）及酸雨仍可能對東加人民帶來短期健康危害。

紐西蘭國家緊急事務管理局（NEMA）17日下午則表示，強力且異常的海流預計將持續至東加火山活動結束，在岸邊或近水地區的民眾仍須小心。

自「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）火山島爆發以來，東加通訊網路已經中斷近40小時，世界各地海外東加人都焦急等待家鄉親人的消息。紐西蘭皇家空軍一架獵戶座巡邏機17日稍早飛往東加，將發回影像及影片，政府將評估受災狀況，確認需提供什麼幫助。總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，不論東加機場狀況如何，救援物資都已準備就緒。

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