東加海底火山又爆！火山監測中心：觀測到巨浪　紐西蘭派軍機偵察

▲東加火山島「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）噴發前。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南太平洋島國東加的海底火山在14、15日兩度噴發，造成規模7.4強震並引發海嘯，對太平洋周圍國家造成影響，而最新監測顯示，火山於16日晚間再度爆發，但規模較前兩日小，有觀測到巨浪但沒有發生海嘯的危險。由於東加對外聯絡中斷，紐西蘭政府已於17日派出偵察機，總理阿爾登更表示，無論東加狀況如何，所有援救物資都已準備就緒。

Just finally - some reports about a recent #eruption in #Tonga today/Monday.



This is the past 6 hour VISIBLE satellite map for Monday.



Earthquakes possibly - but nothing visible showing up as a big eruption. Normal tropical clouds showing up, perhaps a very small eruption. pic.twitter.com/U05IeoC2ar — WeatherWatch.co.nz (@WeatherWatchNZ) January 17, 2022

根據法新社報導，位於達爾文的火山監測中心表示，位於東加主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）外約65公里的火山島「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）16日晚間22時10分左右，再次發生小型噴發，附近觀測到巨浪，但整體規模較小，目前沒有發生海嘯的危險。

在周末兩次火山噴發後，東加對外聯絡中斷近40小時，儘管電力已經恢復，但網路仍不穩定，官方也尚未對外發布具體災後狀況。透過各國衛星電話聯繫，以及社群網站貼文顯示，目前該國未出現大規模傷亡，但現在仍不清楚距離火山最近的外圍島嶼狀況。

▲東加海底火山島噴發衛星圖。（圖／路透）



國際紅十字與紅新月會聯盟（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）太平洋區總監葛林伍德（Katie Greenwood）表示，他們認為東加可能有多達8萬人受到火山灰和海嘯影響。紐西蘭空軍17日上午派出P-3K獵戶座巡邏機（P-3K Orion）自奧克蘭Whenuapai空軍基地出發，前往東加勘查災情。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，無論東加機場受損狀況如何，紐西蘭的物資都已準備就緒。外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）說，火山爆發未造成重大傷亡，但火山灰和海嘯嚴重摧毀當地儲水設備與房屋，東加目前最需要的就是飲用水、食物和醫療用品。

氣象學家費爾南德斯（Luis Fernandes）向《紐西蘭先驅報》表示，在火山爆發後48小時內，大部分的火山灰都已經消散，但持續向周圍國家蔓延。從衛星圖像來看，火山灰覆蓋了東加整個地區，而斐濟、新喀里多尼亞、萬那杜和薩摩亞部分地區皆受到影響。

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