東加海底火山又爆！火山監測中心：觀測到巨浪　紐西蘭派軍機偵察

▲東加火山島「洪加湯加-洪加哈派」(Hunga Tonga-Hunga Ha’apai)噴發前。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

南太平洋島國東加的海底火山在14、15日兩度噴發,造成規模7.4強震並引發海嘯,對太平洋周圍國家造成影響,而最新監測顯示,火山於16日晚間再度爆發,但規模較前兩日小,有觀測到巨浪但沒有發生海嘯的危險。由於東加對外聯絡中斷,紐西蘭政府已於17日派出偵察機,總理阿爾登更表示,無論東加狀況如何,所有援救物資都已準備就緒。

Just finally - some reports about a recent #eruption in #Tonga today/Monday.



This is the past 6 hour VISIBLE satellite map for Monday.



Earthquakes possibly - but nothing visible showing up as a big eruption. Normal tropical clouds showing up, perhaps a very small eruption. pic.twitter.com/U05IeoC2ar