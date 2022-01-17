英女義工被海嘯捲走！抱瓦礫漂浮後人間蒸發　家屬急壞全網尋人

▲格拉芙與丈夫搬到東加後就在海邊安家，沒想到一場突如其來的海嘯讓他們喪失家園，格拉芙至今也不知所蹤。（圖／翻攝自IG／ifthegloverfits）

記者葉睿涵／綜合報導

南太平洋島國東加海底火山連日噴發並引發劇烈海嘯，在當地服務的英籍義工格拉芙（Angela Glover）在災難後不知所蹤，導致她的家人焦急地在網上尋人。據悉，人們最後一次見到格拉芙的身影時，她正抱著漂浮的瓦礫在水中沉浮。

綜合《太陽報》與《每日郵報》報導，50歲的格拉芙是一名前電視廣告製作人。5年前，她與丈夫詹姆斯（James）一同搬到東加，並在韋頓戈（Veitongo）定居下來。15日海嘯爆發後，格拉芙在海邊的家被巨浪摧毀，詹姆斯混亂中抓住了一棵樹，保住了性命，但格拉芙卻被水沖散，至今仍不知所蹤。

▲格拉芙熱愛小動物，也經常在東加當義工，因此她失蹤後，不少人都湧到她的IG獻上祝福。（圖／翻攝自IG／ifthegloverfits）

隨後，格拉芙住在澳洲的兄弟埃萊尼（Nick Eleini）在網上發布尋人啟事，聲稱自己和格拉芙在災難後就斷了聯繫，只好請求大家協尋格拉芙。據悉，人們最後一次見到格拉芙時，她正抱著漂浮的瓦礫在水中沉浮，也讓埃萊尼愈發擔心。

英國外交部16日證實，由於東加的通訊和網路訊號被大規模切斷，因此許多人無法向家人報平安，而外交部也正在協助受困英國人儘速返國。

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