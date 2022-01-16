南科園慶暨集團結婚　南消宣導防災防火遊戲酷

▲台南市南科消防分隊以「南科消防防火遊戲」為主題，特別設計「消防遊戲迷宮」與民眾同樂，吸引大小朋友參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南科管理局16日於北側廣場舉辦2022年南科園慶暨集團結婚活動，現場聚集了大量的人潮，除了分享集團結婚的喜悅外，大小朋友最喜歡的園遊會活動也相當熱絡，再加上明星歌手加持，吸引大批民眾共襄盛舉，南科消防分隊以「南科消防防火遊戲」為主題，特別設計「消防遊戲迷宮」與民眾同樂。



南科消防分隊特別利用南科園慶暨集團結婚活動，辦理防火（災）宣導，以「南科消防防火遊戲」為主題，特別設計「消防遊戲迷宮」與民眾同樂，民眾只要對於迷宮中居家防火問題，選擇正確方向，即可離開迷宮完成任務，南科分隊也準備了宣導品，送給完成任務的參與者。

由於宣導品相當豐厚實用加上數量有限，大批民眾踴躍參加，一下子就發放一空了，特別的是，南科分隊也搭上火紅韓劇「魷魚遊戲」風潮，準備了相關的遊戲滅鼠板，魷魚遊戲原子筆等宣導品，更自行設計印製標語的椪餅糖果盒發放給民眾，希望在遊戲當中，能夠加深民眾的防火防災觀念。

台南市消防局第四大隊大隊長陳博文表示，春節過年在即，要特別注意用火用電安全，瓦斯爐火設備應保持「人離火熄」的好習慣，用電千萬不可過負載，也特別提醒一定要安裝住宅用警報器，才能在火災意外時，爭取反應時間，讓屋內的人員盡快採取行動。