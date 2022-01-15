▲基隆暖暖韌性社區兵棋推演，提升在地自主防災能力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區碇祥里自2021年起推動韌性社區發展至今已接受多次輔導課程，於14日下午2時於碇祥里民活動中心旁風雨球場辦理韌性社區兵棋推演，邀請中華科技大學洪志評老師帶社區夥伴，對持續默默付出的防災課題，做一個小型的成果驗收。

本次活動由馮瑞枝里長擔任社區指揮官，帶領約30位社區防災組織成員共同參與。依社區可能發生災害規模，模擬災時減災整備及搶救應變過程。本次演練讓社區防災編組實際運作，以利災時在政府救災量能投入前，社區能就現有人力資源自主執行災情查通報、拉設封鎖線、疏散避難、簡易災害搶救、緊急救護，以及地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」等防救災行動。

▲巡視預警組成員依社區環境診斷地圖進行巡視。

暖暖區公所民政課長王誦安表示，本次演練社區防救災編組落實分工及合作，把握災害黃金整備應變期間，充分展現自主防救災之精神，希望社區可持續自主運作，以做好萬全準備降低災害損失，並提升社區韌性。

洪志評老師表示，透過韌性社區系列課程，對凝聚社區向心力、提升社區民眾對災害的風險意識有顯著的幫助，並藉由評估社區災害潛勢，依照社區資源與能力訂定社區防護計畫書，再加以落實，達到韌性社區之願景。

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