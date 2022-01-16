「呼叫~救援小英雄，出動」　南消舉辦消防體驗活動

▲台南市消防局辦理「呼叫~救援小英雄，出動」消防體驗活動，黃偉哲市長與活動代言人卡通主角羅伊、安寶，一同與民同樂，並同時頒獎績優警義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為擴大宣導119消防節，於16日上午9時至12時30分在消防局防災教育館後方廣場，辦理「呼叫~救援小英雄，出動」消防體驗活動，黃偉哲市長與活動代言人卡通主角羅伊、安寶，一同與民同樂，並同時頒獎予2021年度績優警義消人員，藉以肯定他們對消防工作的犧牲奉獻及優異表現。

年關將至時序漸冷、天乾物燥，使用火源機會增加，為防範火災意外事故發生及提醒民眾對火災災害預防之重視，辦理消防體驗活動拉近與民眾關係。本次活動邀請卡通主角羅伊、安寶擔任活動代言人，活動內容包含消防闖關體驗、親子趣味競賽、表演活動、消防英雄頒獎典禮及摸彩送好禮。現場提供消防體驗及器材展示介紹，並搭配轄區機關團體創意宣導表演，以多元、活潑、趣味性的宣導等方式展現，達寓教於樂。

黃偉市長指出，很高興能夠來到這個過年前最後一次的消防安全宣導，大家可以看到現場人山人海，可以說到第一個對於消防安全以及防火知識就安全的非常重視，我們現場也設了非常多的站點，所以第一個可以體驗，或者是可以宣導。雖然這麼多人都在排隊，但是一個充分見證我們許多家長，帶著孩子來這個灌輸正確防火安全概念，這非常好的事。

黃偉哲說，我們的防疫工作也要做得很好才行，因為大家知道在防疫台南市是做得很好，但希望這一波過年的時候，我們還是安全的守住，所以，做好防疫工作，做好實聯制，做好戴口罩及勤洗手，保持社交距離是很重要的，大家都可以度過一個快快樂樂又平安的年。



黃偉哲進一步表示，這場2022年119擴大防火宣導呼叫~救援小英雄消防體驗活動，這是特別有意義，因為過年快到了，再過兩個禮拜就要過年了，那連假期間或者過年期間，第一個不能放鬆防火消防安全，第二個不能放鬆防疫安全。防火消防安全大家可以看到去年台南市消防局的表現，不管在警消、義消在全國評比起來，就屢次受到行政院消防署，中央長官的肯定，獲獎無數，剛剛幾位獲獎的，有獲得全國性的大獎的，有的有全國救護王之稱的，所以說，我們真的很感謝我們消防局各位警消以及義消人員，大家非常這個對於人命無價，這個概念非常勇於救災搶險，但如果市民朋友們能夠避免災害發生，那就可以減少許多可能的人命的傷亡，所以呢，救災搶險、防火意識，千萬一定要記得。

黃偉哲說，現場都有很多宣導文宣品，還有現場體驗區，不管是車禍的，不管是這個安全駕駛的，不管是防災、防火的，都歡迎大家一起來去關心。對於防疫，15日又有那麼多的確診者在北部發生，希望我們台南能夠守得住，台南能夠守住的重要的部分，就是大家做好防疫宣導，尤其假日期間，很多北部為返鄉的好朋友，一定要勸導他們戴好口罩勤洗手，保持社交距離，那要做一定要做好實聯制。

16日的活動地點在消防局防災教育館，特別開放許多館內設施，如: 地震體驗屋、水兵橫渡體驗、暴風雨體驗室等。希望民眾藉由本活動體驗，提升災害預防之觀念及火災發生初期之搶救應變能力。

台南市長黃偉哲表示，時值歲末寒冬之際，用火用電機會增加，為減少災害發生，並使市民學習如何自救救人，透過

本活動提升市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，以保障市民生命財產安全，建構安全大台南優質的居住環境。活動中同時表揚2021年度績優警義消並頒發警義消人員春節工作慰問品，感謝消防警義消人員，不捨晝夜辛勞地對市民福祉的付出。

消防局局長李明峯指出，每逢119消防節前夕，藉由辦理擴大防火宣導，喚起社會大眾對防救災的認識，藉此機會體驗且學習防救災觀念，現場配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，採人流管制、實聯制、量體溫、酒精消毒雙手，防災不忘防疫。精心設計的活動，十分難得且富有教育意義，吸引眾多市民朋友利用假日，攜家帶眷一同參與親子同歡的活動。