南消七大隊辦防焰暨防火管理座談會　進行古蹟搶救演練保平安

▲台南市消防局第七大隊選在「台灣糖業試驗所」，進行古蹟防災搶救演練，提升市民朋友及各類場所消防安全觀念及防火防災意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊於13日上午9時辦理2022年「119擴大防火宣導、防焰暨防火管理人座談會」，14日上午特別選在台灣糖業公司，共同進行古蹟防災搶救演練，提升市民朋友及各類場所消防安全觀念及防火防災意識。

有鑑於近年國內老舊集合住宅及防疫旅館等場所發生火災憾事，今年座談會消防局第七大隊特別邀請轄內老舊複合用途建築物、飯店、旅館、電影院、KTV等較具危險因子場所一同參與座談，以增進自衛消防編組應變能力，並再次提醒業者春節期間加強自主防火管理，且地毯、窗簾及布幕應使用防焰物品並具備防焰性能，更應落實管制吸煙行為等強化場所消防安全措施，同時也提醒飯店旅館業者於火災發生時確實要掌握住房旅客的清點和疏散引導。

另針對火場避難逃生再次與現場業者宣導「小火快逃、濃煙關門」的觀念，也對於老舊複合建物常見的危險因子如「大樓缺乏管理、1樓違停及變更隔間」等內容進行正確的防火觀念的溝通及強化用火用電的工作，期能讓所居住的環境能更加安全。

本次選定台糖的「台灣糖業試驗所」，在日治時期是負責糖業的研究調查單位，於2003年公告為台南市市定古蹟，第七大隊進行古蹟搶救演練，著重在災害發生時，如何迅速疏散遊客與文物搶救災害情境演練，同時演練大隊及分隊的救災人員管制、消防水源供應、破壞器材的應用等內容，過程逼真。

第七大隊長黃輝林表示，消防局秉持著市長黃偉哲的施政理念，座談會結合古蹟演練的目的，是要在農曆年前再次提醒轄區業者及民眾正確的用火用電觀念，並提升場所防火管理的能力，同時也加強古蹟災害之防救應變能力，以降低災害損失，最後也呼籲市民朋友天氣寒冷，家中務必保持通風避免一氧化碳中毒，珍惜救護資源，共同打造更安全的生活環境。