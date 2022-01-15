洛杉磯火車大失竊！貨櫃直接撬開「包裹撕爛撒滿地」　驚人畫面曝

▲洛杉磯「貨運列車盜竊案」頻傳，紙箱及包裝遭撕爛、散落鐵軌。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國洛杉磯「鐵路盜竊案」激增，不僅讓供應鏈大受影響，也讓冤枉的消費者遲遲等不到網購商品，UPS、FedEx、亞馬遜等零售商災情慘重。竊賊趁火車停靠靜止時，撬開車廂及貨櫃鎖頭，除了太重、太便宜或難以轉售的商品，其他有價值的包裹全被洗劫一空，空紙箱散落鐵軌沿線的誇張畫面，如今在網路上瘋傳。

CNN、《法新社》報導，全美最大鐵路公司「聯合太平洋鐵路」（Union Pacific）提供數據指出，2021年的貨物竊盜案比去年同期成長160%；2021年最後一季，該郡鐵道上每天平均90多個貨櫃被破壞，「與前一年10月相比，2021年10月的貨物盜竊率成長356%」。

▲洛杉磯郡供應鏈大亂。（圖／路透）



「聯合太平洋鐵路」上月致信洛杉磯郡檢方表示，2020年12月，檢察官加斯科（District Attorney George Gascón）發布特別指令，放寬此類犯罪的起訴標準，此後犯罪率上升，列車上員工遭攻擊或武裝搶劫的次數也大幅激增，希望當局能夠重新考慮這項政策。

「聯合太平洋鐵路」發言人指出，2021年最後一季，警方逮捕100多名嫌犯，「指控卻被減至輕罪（misdemeanor）或微罪（petty offense），象徵性地支付罰款後，不到24小時就能獲釋。事實上，罪犯還向公司人員吹噓，這麼做也不會有什麼後果。」

▲太重、便宜或難以轉賣的商品被棄置原地。（圖／路透）



「聯合太平洋鐵路」為此大幅加強維安，包括增添無人機及其它監視偵測設備，招募更多保全人員，並與執法部門更密切合作，但問題依然無法解決。該公司估計，2021年因此類盜竊損失金額約500萬美元（近新台幣1.4億元），還不包括供消費者損失、公司營運及供應鏈增加成本。

加斯科曾引述研究結果表示，起訴大量輕罪，於社會公共安全的影響微乎其微，甚至還有長期負面效應，但他尚未回應近幾個月的激增盜竊案。「聯合太平洋鐵路」表示，雖然能理解政策「立意良善的社會正義目標，但仍需要司法體系支持執法部門的努力，向這些罪犯究責。最重要的是，協助保護我們的員工，以及至關重要的地方及國家鐵路。」

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