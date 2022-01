蜘蛛人「單頁漫畫」拍賣　9270萬元創紀錄落鎚

▲蜘蛛人單頁漫畫拍賣創下336萬美元的天價紀錄。(圖/翻攝自twitter.com/HeritageAuction)

中央社洛杉磯13日綜合外電報導

黑衣蜘蛛人1984年首次出現在「漫威超級英雄祕密戰爭」第8期的第25頁,起拍價為33萬美元,最終在美國以336萬美元(新台幣9270萬元)創紀錄高價拍出。

這頁漫畫是藝術家澤克(Mike Zeck)的原創作品,蜘蛛人首次穿黑色戰衣亮相。漫威後來以這件共生體蜘蛛裝為靈感,創造出「猛毒」(Venom)這一角色。

The interior page from Marvel Super-Heroes Secret Wars #8, the debut of the black Spidey costume, just hammered for....

$3.36 million!!! A record by a mile for a comics panel page. the world is nuts. @heritageauction #comicart pic.twitter.com/8UDCI82Fwm