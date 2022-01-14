美國豬心移植救活的是傷害犯　被害人遭連刺7刀！坐輪椅19年後去世

▲美國57歲病患班奈特（David Bennett）7日接受豬隻心臟移植，是醫學史上首個豬心移植至人體的案例。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國日前創下全球醫學史首見「豬心移植」的案例，57歲男性病患班奈特（David Bennett）在垂死之際進行移植手術後被救回。《華盛頓郵報》報導指出，班奈特在30多年前曾因為持刀傷人而被判10年有期徒刑，受害人遭他連刺7刀而被迫坐輪椅，生活了19年後已於2007年去世。

▲班奈特與執刀醫師格里菲斯（Bartley Griffith）合影。（圖／路透）

綜合《紐約郵報》等外媒報導，57歲的班奈特是一名修繕雜活工人，近日因接受「豬心移植」而登上媒體版面，唐妮（Leslie Downey）看到新聞後向媒體投訴，自己的兄弟舒梅克（Edward Shumaker）當年就是因為班奈特而終身殘廢。班奈特1988年4月在馬里蘭州一家酒吧打撞球，但他卻看到自己當時的妻子坐在舒梅克的大腿上，有說有笑地喝酒聊天，班奈特一氣之下持刀朝著他背部、腹部與胸部連刺7刀。

班奈特的襲擊導致舒梅克被迫坐輪椅度日，更引發了中風，過了19年後於2007年離世。唐妮表示，舒梅克當時很痛苦，多年來，所有家人也不得不共同面對這場災難與創傷，而班奈特卻繼續過著美好的生活，「如今還擁有獲得新心臟的第二次人生機會，但在我看來，我希望這顆心臟能留給一位更值得的接受移植者。」

▲班奈特的豬心移植手術耗時長達9小時才結束。（圖／路透）

報導引述法庭證詞稱，班奈特刺傷後舒梅克曾逃避警方追緝，並被指控意圖謀殺等罪名，最終陪審團依傷害毆打、攜帶藏匿武器罪名，判處班奈特10年有期徒刑，並稱這是一起極端暴力事件。紐約大學生物倫理學教授卡普蘭（Arthur Caplan）表示，醫學的關鍵原則是治療任何生病的人，無論對象是誰，「我們不是在區分罪人或聖人，犯罪是法律上的問題。」

為班奈特值刀的是來自馬里蘭大學醫學中心的外科醫師格里菲斯（Bartley Griffith），但馬里蘭大學醫院拒絕發表評論。提供手術進行地點的巴爾的摩醫院（Baltimore hospital）表示，院方是根據每位病人的醫療需求來提供拯救生命的護理，而不是依據背景或生活環境，「這名患者在亟需幫助的時候來到了我們這裡。」班奈特的兒子則拒絕透露父親的犯罪紀錄，「他有堅強的意志和活下去的渴望。」

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