美國每46秒1人死於新冠　紐約認了「若確診很可能是染Omicron」

▲白宮防疫專家佛奇說,Omicron變異株在美國擴散的狀況猶如野火燎原。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國新冠疫情未見趨緩,BNO NEWS報導,依據7天平均數據,每46秒就有一名美國人死於新冠。另方面,紐約市衛生官員13日表示,截至去年12月25日當週,市內5個行政區採集的樣本高達90%為Omicron,換句話說,若確診者當時是在紐約染疫,感染的毒株很有可能是Omicron。

Every 46 seconds, 1 American dies of COVID-19, according to the seven-day average