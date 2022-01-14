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美國每46秒1人死於新冠　紐約認了「若確診很可能是染Omicron」

▲▼ 美國,新冠檢測,新冠疫情。（圖／路透）

▲白宮防疫專家佛奇說，Omicron變異株在美國擴散的狀況猶如野火燎原。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國新冠疫情未見趨緩，BNO NEWS報導，依據7天平均數據，每46秒就有一名美國人死於新冠。另方面，紐約市衛生官員13日表示，截至去年12月25日當週，市內5個行政區採集的樣本高達90%為Omicron，換句話說，若確診者當時是在紐約染疫，感染的毒株很有可能是Omicron。

紐約郵報報導，紐約衛生部門發現，Omicron變異株的傳播速度比Delta病毒還要快上4倍，僅僅5週就成為紐約市的主要流行毒株。儘管Omicron患者需要住院治療的可能性比Delta患者少一半，且完整接種疫苗者被Omicron突破性感染後需要住院的可能性也低了8倍之多，但紐約市現階段確診數量飆升至歷史新高，在假期期間，各個醫療機構湧現許多Omicron確診者。

白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）11日說，Omicron變異株在美國擴散的狀況猶如野火燎原，美國每個人都有可能感染Omicron，「它擁有驚奇、前所未見的傳播能力，幾乎每一個人終究會被找上，接種過疫苗、追加劑的人也會接觸到病毒」，或許一大部分的人將染疫，但排除部分特例，這群人的狀況很有可能還不錯，不會發展到住院或染疫死亡的程度，然而相較之下，未接種疫苗者將遭受嚴重影響。

全美至少有五分之一符合接種資格的美國人尚未施打新冠疫苗，相當於6500萬人。美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，超過62%的人已完整接種疫苗，但僅23%的人打了追加劑。

佛奇形容，當社區具有足夠保護力、有藥物能輕鬆治療重症確診者時，這才算是進入疫情新階段，如今的美國可能正處於這個門檻上。美國食品暨藥物管理局代理局長伍考克（Janet Woodcock）表示，在大部分的人可能確診的同時，應該要把重點放在確保醫院及必要服務正常運作。

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