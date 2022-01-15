金融時報：中國施壓後　華府海軍武官協會「排除台灣」

▲外媒爆料，華府「海軍武官協會」不讓台灣軍官加入。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社記者陳韻聿倫敦14日專電

英國「金融時報」報導，總部位於華府的「海軍武官協會」屈服於中國壓力，改變原先決定，不讓台灣軍官加入協會，並禁止他們參與協會活動。

「海軍武官協會」（Naval Attachés Association, NAA）在許多國家設有分會。「金融時報」昨天發自台北與華府的報導援引外交官、政府官員等數名知情人士說法及相關電郵指出，在中方表達強力反對後，NAA已撤銷對台灣的入會邀請，並禁止台灣軍官參加活動。

美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）去年12月曾表示，海軍不支持中方的「脅迫戰術」，也反對中方試圖操弄個別獨立機構。

曾於2018至2021年擔任白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任的簡以榮（Ivan Kanapathy）說，中國在海外的代表與代理人的核心功能之一，就是窮盡一切可能的方式邊緣化並孤立台灣。簡以榮2014至2017年曾於美國在台協會（AIT）負責軍事與安全事務，具海軍背景。

報導指出，NAA去年夏天原已同意接受由台灣的駐美代表處發出的入會申請，但在NAA去年9月邀請3名台灣軍官參加一場活動後，台灣爭取入會的努力即付諸流水。一名台灣高階官員告訴金融時報，當時台灣爭取入會已進展到繳交年費的階段。

▲台美關係近年持續升溫，總統蔡英文去年10月證實美軍在台協訓。（圖／路透）

中國駐美海軍武官對NAA邀請台灣方面人員參加活動大表不滿，要求撤銷邀請，並將台灣自會員清單除名。中方甚至威脅，若NAA不照要求辦理，「毫無疑問，你們在北京的軍方人員將遭受非常負面的影響」。

報導指出，NAA主席、西班牙駐美海軍武官葛梅茲（Pablo Murga Gomez）原先試圖抵抗、為允許台灣入會辯護，但NAA最後仍撤銷活動邀請並通知台灣無法入會。

葛梅茲透過電郵告知，在徹底研究駐美代表處人員在美國的情況後，NAA未能在規章中找到適用內容；一旦情況改變，NAA將重新與台灣討論入會問題。葛梅茲並建議台灣方面銷毀尚未兌現的會費支票。

一名台灣知情人士向金融時報證實，NAA後來確實退回費用。數名在台北的台灣官員則透露，駐美代表處曾尋求國務院協助，但國務院告知，由於NAA是私人組織，美國政府幫不上忙。一名在美海軍官員告訴金融時報，中國曾試圖影響NAA理事會的投票行為及其組織包容性。

葛梅茲及駐美代表處在截稿前未對金融時報置評。

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