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路透：中國同意在農曆春節左右釋出「戰備石油」

▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲中國同意在農曆春節前後，釋出戰備石油。（圖／路透）

文／中央社

消息人士告訴路透社，中國將在農曆春節左右釋出戰備儲油。這是包括在美國為了拉低全球物價，而協調各用油大國一同釋出儲油的計畫。

美國和中國是全球前2大原油消費國。知道兩國談判內情的消息人士表示，北京在2021年底同意釋出戰備儲油，但確切釋出油量將依油價水準而定。

其中一名知情人士說：「中國同意，若油價超過每桶85美元，就會釋出相對較多儲油；若油價維持在75美元左右，釋油量就會較小。」此外未提供進一步細節。

消息人士還說，中國釋出戰備儲油的時間會落在農曆新年前後。今年中國農曆年假從1月31日至2月6日，屆時經濟活動將暫停。

路透社去年11月便報導，由於供應吃緊造成全球油價衝上數年高點，美國總統拜登政府於是和其他石油消費大國展開一系列協商。中國同意釋出儲油正是這些協商後的結果。

報導指出，拜登和幾位最高層幕僚討論到，與日本、韓國和印度等關係密切的盟邦聯手釋出原油儲備的可能性，以及可能與中國攜手釋油。

美國過去幾週已透過交換和銷售將儲油釋出，日本和韓國也皆已宣布出售原油計畫。 長期將戰備儲油細節保密的中國，則在去年9月進行歷來首次公開標售儲油，數量約740萬桶，占全國單日用油量的一半。

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