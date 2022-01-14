被控會出賣黃珊珊　柯文哲反嗆王世堅「扶龍王」：講的每樣都顛倒

記者蘇晏男／台北報導

2022台北市長選情激烈，台北市副市長黃珊珊已表態參選，但未打算披上民眾黨戰袍。民進黨台北市議員王世堅認為，黃珊珊獨自參選無法當選，柯文哲到了關鍵時刻必定出賣黃，把她的高聲勢當跟國民黨合作的伴手禮。對此，柯文哲14日反擊，王世堅以前號稱是扶龍王，幾乎他講的每一樣都顛倒發生。

2022台北市長人選上，除黃珊珊外，國民黨立委蔣萬安呼聲最高，民進黨則有多位人選被點名，包括衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、北市黨部主委吳怡農等。

在黃珊珊方面，王世堅斷言，柯文哲現在是「有事黃珊珊，沒事柯文哲」，困難的都交給黃珊珊處理，確實以黃六屆北市議員的資歷，有很多能力處理市政，到了關鍵時刻，他利用黃珊珊的好表現凝聚民眾黨，但柯文哲清楚，黃珊珊獨自參選台北市長，是不可能當選的。

王世堅指出，柯文哲會利用黃珊珊的高聲勢去跟國民黨合作，就像鍾小平罷免林昶佐一樣，柯文哲會放棄黃珊珊、和國民黨合作，當作一份伴手禮，「這份伴手禮對蔣萬安來說就是大禮了，白藍合也是最可能的情況。」

對此，柯文哲14日下午在北市防疫記者會上簡短回應，王王世堅以前號稱是扶龍王，幾乎他講的每一樣都顛倒發生，「講完了，哼！」

▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊受訪。（資料照／記者袁茵攝）